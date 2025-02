Sony maakt geen Blu-rays meer: einde van een tijdperk?

In 2012 schreven we op deze site al dat streaming boven DVD en Blu-ray uitsteeg. Dat is in de 13 jaren die volgden niet veranderd. Het was al eerder voor Sony reden om te stoppen met de productie van Blu-ray-discs voor consumenten, maar nu is het ook over en uit voor bedrijven. De productie van Blu-rays stopt hiermee volledig: bij Sony tenminste.

Bye bye Blu-ray

Sony zegt dat er geen opvolgers op de planning staan voor Blu-ray. De schijfjes werden achttien jaar lang gemaakt door Sony, en het was een van de grootste producenten van de discs. Vroeger werd het gezien als een beter opslagmedium dan de DVD, en vooral dan de HD-DVD, die op dat moment een flinke strijd leverde tegen Blu-ray. Blu-ray won, waardoor ongeveer alle films die je kunt bedenken wel een Blu-ray-uitgave hebben, maar inmiddels gebruiken we allemaal het internet en betaalde abonnementen om films en series te bekijken.

Er zijn nog wel Blu-rayfabrikanten die doorgaan, zoals Panasonic.