Xsolla Web Shop het antwoord op het gevecht tussen Epic en Apple

Het gevecht in de rechtbank tussen Epic en Apple waar het ging om de ingame aankopen die via het betaaldsysteem van Epic werden betaald in plaats van over de Apple Store werd gewonnen door Epic. Desondanks probeerde Apple met de eer te strijken. Het bedrijf Xsolla heeft hierop gereageerd door de Xsolla Web Shop te introduceren. Deze webshop is in het leven geroepen om ontwikkelaars van mobiele en pc-games te helpen.

Drie brancheveranderende aankondigingen maken deze kans actueler dan ooit:

De Epic v. Apple-uitspraak staat App Store-ontwikkelaars toe om gebruikers door te verwijzen naar andere betalingssystemen, waardoor de 30% verlaging van in-app-betalingen die Appel neemt. Apple heeft aangekondigd bereid te zijn het gebruik van alternatieve betalingen toe te staan methoden buiten de App Store. Zuid-Korea heeft een wet aangenomen die Apple en Google verplicht hun platforms te openennaar alternatieve betalingssystemen.

Met Xsolla Web Shop kunnen ontwikkelaars nieuwe spelers in nieuwe regio's bereiken die voorheen niet voor hen beschikbaar waren en een omzetgroei tot 40% verwachten.

Oplossing

Deze oplossing pakt veel uitdagingen aan voor ontwikkelaars, zoals vindbaarheid, dalende winstmarges, gebrek aan controle over de gebruikerservaring, toegang tot gelokaliseerde betaalmethoden, cross-game-marketing, efficiëntere gebruikerswerving, effectieve samenwerking met makers, influencers en nog veel meer.

"Xsolla anticipeerde eerder dit jaar op deze seismische verschuiving in de gamesindustrie, toen we meerdere producten lanceerden die door enkele van de grootste gamebedrijven ter wereld worden gebruikt om hun winst te verhogen en nauwere relaties op te bouwen met hun mobiele en pc-spelers. We hebben deze producten en kennis nu gecombineerd in een elegante nieuwe oplossing genaamd Xsolla Web Shop", aldus Chris Hewish, directeur van Xsolla.

Hoe helpt Xsolla Web Shop uitgevers?

Deze unieke mix van geselecteerde Xsolla-tools en -diensten stelt gebruikers in staat virtuele valuta en virtuele items aan hun account toe te voegen met hun lokale valuta en betaalmethode van voorkeur, plus ondersteuning voor meertalige weergave. Bovendien geeft de oplossing ontwikkelaars de nodige middelen om de levensduur van hun mobiele en zelfs pc-games te verlengen tot buiten de appstores en andere platforms.

Xsolla Web Shop is veel meer

Xsolla Web Shop is veel meer dan alleen het verkopen van In App Purchases (IAP’s) via een beheerde merklocatie. Deze oplossing omvat een schat aan voordelen voor ontwikkelaars en uitgevers van over de hele wereld, waaronder een besparing op platformkosten (slechts 5%), toegang tot nieuwe regio’s, grotere klantbinding, meer inkomsten, betere gebruikerswerving, ingebouwde influencermarketing en nog veel meer.