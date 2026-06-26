OpenAI zorgt ervoor dat taalmodel GPT-5.5 Instant een betere gesprekspartner wordt. Zo kan hij nu bijvoorbeeld beter omgaan met verschillende eisen die je hebt en snapt hij beter wat je doel is met de vraag. De antwoorden zijn daarnaast meer gesprek-achtig, waardoor het hele praten met ChatGPT natuurlijker en leuker voelt.

Leuker praten met ChatGPT

De update is nu voor iedereen beschikbaar en hierdoor wordt het fijner om ChatGPT te gebruiken . Het bedrijf heeft de afgelopen tijd vooral verbeteringen toegebracht aan hoe goed de AI-chatbot kan rekenen, maar dit is weer eens een verbeteringen die meer te maken heeft met hoe een gesprek loopt en dat zullen waarschijnlijk meer gebruikers merken.

Op X laat OpenAI weten: ”We hebben een nieuwe versie van GPT-5.5 Instant voor je, en het is een stuk leuker om ermee te praten. Ons meest gebruikte model is nu beter in het begrijpen van de intentie achter een vraag en stemt het antwoord daar beter op af. Daarnaast gaat het betrouwbaarder om met complexe restricties en zijn de aanbevelingen voor winkels en lokale plekken nuttiger en consistenter.”

GPT-5.5 Instant

Het model kan onder andere beter met feedback omgaan. Als je kritiek hebt op een antwoord, bijvoorbeeld omdat je het heel gekleurd vindt, omdat het niet klopt of omdat de AI-chatbot niet goed lijkt te hebben begrijpen wat je vraag is, dan past GPT-5.5 Instant zich makkelijker aan. OpenAI wil graag dat praten met GPT-5.5 Instant weer leuker wordt voor gebruikers en dat is niet zo gek: het is het meest gebruikte model en toen ChatGPT van 4 naar 5 overging was het huis te klein omdat 4 veel vriendelijker was. Het is een vrij kleine aanpassing, maar als je ChatGPT veel gebruikt voor gesprekken in plaats van alleen maar feitelijke informatie opvragen, dan zal je er waarschijnlijk wel wat van merken.