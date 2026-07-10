De warmte in ons land zorgt ervoor dat je toch wat meer met je vuil en schoonmaken bezig bent dan je misschien gewend bent. Dat heeft er alles mee te maken dat de hoge temperaturen ervoor zorgen dat voedsel eerder vies wordt en in combinatie met vliegen kan dat voor heel nare situaties zorgen. Er is een apparaat in je huis dat echter geen zomer nodig heeft om iets sneller te stinken en dat is de vaatwasser. Dit kun je doen als je vaatwasser stinkt.

Stinkende vaatwasser

Het grootste nadeel aan de stinkende vaatwasser is niet alleen dat je elke keer zo'n lucht moet verdragen als je de klep openzwaait, het is vooral dat die geur soms op al je afgewassen kopjes, bordjes, enzovoort gaat zitten. Wat blijkt? Er is een bepaald voedsel dat je zeker niet in je vaatwasser moet willen stoppen en dat is ei. Ei schijnt bepaalde bestanddelen te bevatten waar de vaatwasser niet mee kan omgaan en dat veroorzaakt dan die vieze lucht. Ook als dat een klein beetje ei op een bord is.

Mocht het niet helpen om gewoon geen borden met ei-resten meer in je vaatwasser te zetten . Dan kan het helpen om het filter van je vaatwasser schoon te maken. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet, het is gewoon dat plastic ding op de vloer in je vaatwasser even losdraaien en het filter even afspoelen of afwassen. Je kunt dat gewoon uit je vaatwasser halen en weer heel makkelijk met een draai terugplaatsen. Sowieso is het aan te raden om dat filter regelmatig schoon te maken, want dat is waar de te grote etensresten die je vaatwasser heeft losgeweekt blijven hangen. En gaan stinken dus. Of gewoon je hele vaat van een vieze aanslag voorzien.

Witte azijn

Er zijn ook mensen die zweren bij witte azijn. Even een bakje witte azijn tussen de pannen onderin plaatsen in de vaatwasser , hem even aanzetten en de azijn zou zijn werk moeten doen. Uiteindelijk is het ook geen heel slecht idee om je vaat toch wel enigszins af te spoelen voor je het erin zet, zeker als je er vrij grote etensresten op hebt zitten.

Er zijn ook middelen te koop in de supermarkt waarmee je je vaat extra schoon zou krijgen: die kun je ook nog proberen, maar waarschijnlijk helpen de boven drie tips al genoeg om van die vieze geuren af te komen.