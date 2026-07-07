LEGO
heeft dankzij de fans een nieuwe set gemaakt die gepaard gaat met een enorme golf nostalgie: het is E.T. the Extra-Terrestrial en hij is zowel extreem schattig, herkenbaar als een toffe toevoeging voor je interieur. Hij komt zelfs met zijn eigen plantenpot met zonnebloemen.
LEGO E.T. the Extra-Terrestrial
Hij heeft prachtige blauwe ogen, hij heeft een lekker buikje en hij heeft die lange vinger waarmee hij niet liever wil dan dan contact opnemen met thuis. De alien uit de film van Steven Spielberg is ideaal als LEGO-set en wij snappen dan ook wel dat dit uit LEGO Ideas naar voren komt, het platform waarop fans likes voor bepaalde sets kunnen ontvangen die bij 10.000 likes door LEGO worden overwogen als echte set.
Er zijn meerdere toffe dingen aan deze set. Zo past hij door zijn beige kleur in veel verschillende interieurs. Daarnaast heeft hij van LEGO een lampsteentje gekregen en dat komt niet vaak voor, maar dat hoort natuurlijk wel om zijn hart te laten gloeien. Zijn hart kan gedraaid worden, zijn polsen, zijn vingers: je kunt hem precies zo vormen als je leuk vindt en hij kan natuurlijk zijn potje planten vasthouden.
Filmicoon
LEGO E.T. the Extra-Terrestrial
is 24 centimeter hoog, 21 centimeter breed en 15 centimeter diep. Hij bestaat uit 1226 steentjes en het is dus een bouwwerk waar je echt wel even mee bezig bent. Bovendien heeft hij binnenin allemaal vrolijke kleuren, wat het extra leuk bouwen maakt. E.T. van LEGO is nog niet officieel uit, maar hij komt vanaf 1 augustus beschikbaar voor een prijs van 129,99 euro.
De film
verscheen alweer in 1982 en was voor Drew Barrymore haar grote doorbraak als actrice: toen was ze nog maar 6 jaar oud was. De film was een gigasucces: hij kostte 10,5 miljoen dollar om te maken en bracht bijna 800 miljoen op in de bioscoop alleen al. Het allerschattigste is dat Steven Spielberg de film baseerde op zijn imaginary friend die hij bedacht om te kunnen omgaan met de scheiding van zijn ouders. Zo had hij een broer die hij nooit had en een vader die hij voor zijn gevoel niet meer had. Heel tragisch, maar het maakt deze toch al emotionele film toch een stuk emotioneler.