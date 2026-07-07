LEGO heeft dankzij de fans een nieuwe set gemaakt die gepaard gaat met een enorme golf nostalgie: het is E.T. the Extra-Terrestrial en hij is zowel extreem schattig, herkenbaar als een toffe toevoeging voor je interieur. Hij komt zelfs met zijn eigen plantenpot met zonnebloemen.

LEGO E.T. the Extra-Terrestrial

Hij heeft prachtige blauwe ogen, hij heeft een lekker buikje en hij heeft die lange vinger waarmee hij niet liever wil dan dan contact opnemen met thuis. De alien uit de film van Steven Spielberg is ideaal als LEGO-set en wij snappen dan ook wel dat dit uit LEGO Ideas naar voren komt, het platform waarop fans likes voor bepaalde sets kunnen ontvangen die bij 10.000 likes door LEGO worden overwogen als echte set.

Er zijn meerdere toffe dingen aan deze set. Zo past hij door zijn beige kleur in veel verschillende interieurs. Daarnaast heeft hij van LEGO een lampsteentje gekregen en dat komt niet vaak voor, maar dat hoort natuurlijk wel om zijn hart te laten gloeien. Zijn hart kan gedraaid worden, zijn polsen, zijn vingers: je kunt hem precies zo vormen als je leuk vindt en hij kan natuurlijk zijn potje planten vasthouden.

Filmicoon

LEGO E.T. the Extra-Terrestrial is 24 centimeter hoog, 21 centimeter breed en 15 centimeter diep. Hij bestaat uit 1226 steentjes en het is dus een bouwwerk waar je echt wel even mee bezig bent. Bovendien heeft hij binnenin allemaal vrolijke kleuren, wat het extra leuk bouwen maakt. E.T. van LEGO is nog niet officieel uit, maar hij komt vanaf 1 augustus beschikbaar voor een prijs van 129,99 euro.