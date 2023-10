Het OSIRIS REx-monster van NASA stelt niet teleur

Het OSIRIS-REx-monster van NASA heeft de aarde goed bereikt en NASA heeft hem nu geopend. Het is nog veel te vroeg om al antwoorden te krijgen op de levensvragen die we hier op aarde hebben, maar bij een openbare opening en mini-analyse van het materiaal is al veel duidelijk geworden: dit is heel bijzonder.

OSIRIS REx-monster

Het monster van OSIRIS REx is afkomstig van de asteroïde Bennu en biedt een schat aan informatie over de eerste dagen van ons zonnestelsel. Dat maakt het ook zo’n spannende vondst. Deze capsule met steen heeft mogelijk antwoorden op vragen over het ontstaan van aarde. De vragen zijn nog niet beantwoord, daarvoor is het nog veel te vroeg, maar NASA heeft wel in het openbaar op YouTube laten zien wat de vroege bevindingen zijn. Of eigenlijk: wat er nou zo ongeveer zo speciaal is aan die hoop steen.

In de asteroïde, die meer dan 100 miljoen kilometer bij ons vandaan is en waarvan de missie 7 jaar in beslag nam, zitten mineralen en andere interessante, wetenschappelijke bronnen. Het donkere, kool-achtige gesteente toont inderdaad water in klei-achtig materiaal, naast organische moleculen en koolstof. Dit is precies wat NASA wilde vinden, want dit is ook het materiaal dat ervoor heeft gezorgd dat onze planeet is gevormd. “Dit gaat ons helpen vaststellen hoe leven is ontstaan,” stelt NASA-topman Nelson. Dat klei is vooral interessant, want NASA denkt dat dat is hoe water op de aarde is gekomen: verpakt in klei. Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor Mars en Venus, die ook allebei ooit water bevatten.