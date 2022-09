Marsrover Perseverance heeft mogelijk buitenaards leven binnenin

We zijn als mens nog lang niet op Mars aanwezig, maar er wordt wel flink onderzoek gedaan of dat veilig en wel kan. Daar helpt onder andere de Marsrover Perseverance bij, die allerlei materiaal onderschept en in zijn ‘buik’ stopt. Eén van de monsters blijkt nu zelfs organisch materiaal te bevatten. Met andere woorden: leven.

NASA’s Marsrover zoekt al langer naar microbieel leven maar heeft dat nu dus gevonden. Wetenschappers zijn enorm enthousiast en hadden dat niet direct verwacht. Het zou een enorme wetenschappelijke doorbraak betekenen: te weten kunnen komen of er inderdaad ooit leven was op Mars . Het monster heet Wildcat Ridge en op de bovenstaande foto (boven dit artikel) kun je zien waar het monster ongeveer is genomen. De steen was waarschijnlijk miljarden jaren geleden gevormd en in een zoutwatermeer gelegen.

Dat leven hoeft niet te betekenen dat er straks een marsmannetje naar aarde reist of dat het een levend plantje is. Het organisch materiaal kan echter allang dood zijn maar aantonen dat er ooit leven op de rode planeet was. Iets wat niet alleen het verder onderzoeken waard is, maar ook heel goed kan zijn voor eventuele bewoning van ons ras op die planeet.

Een meer op Mars

Dat zoutwatermeer is door een aantal klimaatveranderingen op de planeet uiteindelijk helemaal verdampt. Perseverance rolt daar nu rond en nam een stukje van het oppervlak van Wildcat Ridge weg. Met de Scanning Habitable Environments with Raiman & Luminescence (SHERLOC) kon de rover alvast een analyse doen van het gesteente. Met zijn ultraviolette laser kan hij mineralen waarnemen in het gesteente en daaruit bleek dat er sulfaten in het steen zitten. Deze mineralen vormen in water, dus dat is interessant.

Het hoeft niet per se te bewijzen dat er leven is of was op Mars: sommige van die organische moleculen hebben helemaal niets met water of leven te maken en ontstaan bijvoorbeeld door een chemisch proces. Echter bestaan er ook organische moleculen die inderdaad wel aantonen dat er leven was. Er is eerder organisch materiaal gevonden op Mars, maar dat toonde niet direct leven aan. Het huidige monster is wat dat betreft interessanter: het is op een plek gevonden die voor wetenschappers goud is.