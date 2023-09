Ruimtefans verenigt u: Space experience van NASA naar Nederland

De bejubelde immersive space experience van ESA en NASA komt naar Nederland. Vanaf 14 oktober is Destination Cosmos te zien in het Amsterdamse Fabrique des Lumières. Die locatie laat je dankzij allemaal schermen en audio in het astronautenpak stappen van de geluksvogels die de aardse atmosfeer al eens hebben verruild voor de ruimte.

Destination Cosmos

De experience was eerst in New York en toen in Parijs, voordat hij nu Nederland aandoet met al zijn supernovae, planeten, sterren en nevels. De audiovisuele ervaring werd gemaakt met hulp van ESA en NASA, plus de beelden die het Franse CNES recent schoot met de James Webb-telescoop. De ervaring is speciaal aangepast voor de Zuiveringshal van de Westergasfabriek, waar Fabrique des Lumières te vinden is. Die locatie is wel 17 meter hoog, dus dat is veel ruimte voor de ruimte.

Verwacht vooral te ervaren, en niet zozeer te leren. Zo stelt de directeur van Fabrique des Lumières: “Wat wij bieden is laagdrempelig en varieert per expositie. Anders dan traditionele musea spelen we in op ervaring, en niet op kennis. Door te blijven spelen met de soorten exposities blijven de ervaringen bovendien verrassend en aantrekkelijk voor een groot publiek.”

Hoewel we die zienswijze begrijpen, lijkt het toch ook niet zo erg om die twee te verenigen. Zo'n audiovisuele ervaring vraagt er toch juist om ook leerzaam te zijn? Zeker als het om de ruimte gaat, de grootste wetenschappelijke 'haard' die we hebben. Aan de andere kant gaat het hier om de ervaring, zonder dat je er miljardair voor hoeft te zijn, astronautenvoer hoeft te eten en misselijk te hoeven worden van de g-krachten. Het is in ieder geval iets dat tof klinkt om op die manier te ervaren en er zijn maar weinig plekken waar dat zo immersive kan.