NASA heeft nu een UFO-directeur

UFO’s… ze worden al zo lang als de mensheid naar de hemel kijkt gespot. Echter, definitief bewijs dat we vanuit de ruimte, door andere levensvormen, bespied of bezocht worden of zijn, is er nog altijd niet. Ja, er zijn heel wat (complot)theorieën, maar bewijs daarvoor is er nog niet, hoewel sommige mensen en onderzoekers daar wel stellig in (blijven) geloven. NASA heeft nu wel een directeur aangesteld om het onderzoek naar de oorsprong van UFO-meldingen te intensiveren.

NASA spreekt bij UFO-meldingen zelf in de meeste gevallen van een ‘ongeïdentificeerd abnormaal fenomeen’ (unidentified anomalous phenomenon, of UAP). Op aandringen van de directeur van de ruimtevaartorganisatie heeft een panel van deskundigen eerder al meer feitelijk onderzoek gedaan naar deze fenomenen. Ook die concludeerden dat er geen bewijs is dat deze fenomenen een buitenaardse oorsprong hebben. Echter, ze weten ook niet wat het dan wel zijn. Ze hebben er dus (nog) geen verklaring voor kunnen vinden.

In 2021 deed NASA ook al eens uitgebreid onderzoek naar meer dan 400 UFO-meldingen. Ook toen was de conclusie dat er geen bewijs gevonden was voor buitenaards leven.

Meer onderzoek naar UFO’s nodig

Dat NASA-panel, bestaande uit deskundigen op gebieden variërend van natuurkunde tot astrobiologie, werd vorig jaar gevormd en hield in juni zijn eerste openbare bijeenkomst. Het panel adviseerde om het onderzoek naar UAP’s nog verder te intensiveren. "NASA beschikt over een verscheidenheid aan bestaande en geplande middelen voor aard- en ruimteobservatie, samen met een uitgebreid archief van historische en huidige datasets, die rechtstreeks moeten worden ingezet om UAP te begrijpen", aldus het panel.

Daarom heeft NASA deze week een directeur aangesteld die zich daarmee moet gaan bezighouden. Wie dat is, wil NASA nog even niet zeggen. Waarschijnlijk om te voorkomen dat de man als een UFO-wappie wordt weggezet.

"Er bestaat een wereldwijde fascinatie voor UAP. Een van de eerste vragen die ik tijdens mijn reizen vaak krijg, gaat over deze waarnemingen. En veel van die fascinatie is te danken aan de onbekende aard ervan," aldus Bill Nelson van NASA. Nelson zelf gelooft ook niet dat wij de enige levensvorm in het universum zijn, maar hij acht de kans dat de aarde ooit al eens bezocht is door buitenaards leven toch heel erg klein.