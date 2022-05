Amerikaanse regering onderzoekt 400 UFO-meldingen

In de VS maken senatoren en het veiligheidsdiensten zich weer druk over UFO’s. Dat doen ze echter niet om er achter te komen of zij, en de rest van de wereld’, nu wel of niet bespied worden door buitenaardse wezens. Nee, senatoren en de veiligheidsdiensten zijn ‘bang’ dat tussen al die UFO’s – bij het Pentagon worden meer dan 400 officiële meldingen onderzocht – mogelijk ook bewijs gevonden wordt dat de Russen of Chinezen over nieuwe spionagevliegtuigen beschikken die de veiligheid van het land in gevaar kunnen brengen. Ja, de Koude Oorlog en daarmee ook de ouderwetse strijd (en angst) voor het Communisme zijn helemaal terug. Niet in de laatste plaats gevoed door de Oorlog in de Oekraïne en de nu al jarenlang durende (economische) ruzie met China.

Geen bewijs voor buitenaards leven

Dinsdag hield het Amerikaanse Congress een openbare zitting over de UFO-meldingen. De speciale UAP Task Force (UAP staat voor Unexplained Aerial Phenomena) onderzocht meer dan 400 meldingen die bij het Pentagon binnengekomen zijn. Daaruit blijkt dat hoewel voor veel meldingen geen (volledige) verklaring gevonden kon worden, er geen bewijs van buitenaards leven of bovennatuurlijke activiteiten gevonden is.

Betekent dat dan ook dat er geen ‘buitenaardse’ UFO’s zijn? Waarschijnlijk wel, maar tijdens de hoorzitting werd ook duidelijk dat veel meldingen simpelweg niet genoeg informatie bevatten voor een verklaring. Als voorbeeld werden video’s getoond die maar enkele seconden duurden en waarop vreemde lichtverschijnselen, en een ‘vliegende driehoek’ te zien waren. “Met zo weinig bewijs blijft het speculeren wat we zien. Vaak zijn het weerspiegelingen van (consumenten)drones of een reflecterend lichteffect dat ontstaat in de lens van de camera waarmee de video opgenomen is”, aldus Scott Bray, de plaatsvervangend directeur van de Amerikaanse marine-inlichtingendienst.