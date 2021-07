​65 procent van de Amerikanen gelooft in buitenaards leven

Twee weken geleden hadden we een heel spannende vrijdagavond, want eindelijk zouden we te lezen krijgen of er in het onderzoek naar onidentificeerbare objecten in de ruimte ook echt een mogelijkheid op buitenaards leven was. Helemaal uitgesloten werd het niet, maar heel aannemelijk is het aan de andere kant ook niet. Als je er tenminste vanuit gaan dat buitenaards leven met onze ogen kan worden waargenomen.

Buitenaards leven Er zijn heel veel mensen die in buitenaards leven geloven. Wij Nederlanders zijn één van de meest nuchtere volkeren ter wereld, dus wij ‘geloven’ het minst in aliens, maar onder Amerikanen is dat percentage een stuk hoger. 65 procent van de inwoners van de Verenigde Staten denkt dat er buitenaards leven is.

Er is een onderzoek gedaan door Pew onder meer dan 10.000 Amerikanen (10.417) tussen 14 en 24 juni. Bijna tweederde van de Amerikanen denkt dat er buitenaards, intelligent leven is, 51 procent denkt bovendien dat de keren dat militairen een UFO hebben gezien, dit ook waarschijnlijk zou gaan om bewijs dat dat leven bestaat.

UFO's als dreiging Opmerkelijk is echter dat veel mensen denken dat UFO’s helemaal geen dreiging zijn. 87 procent van de ondervraagden denkt dat we echt niet bang hoeven te zijn voor buitenaardse wezens. 10 procent is overtuigd dat een UFO een bedreiging is van de nationale veiligheid. Aan de ene kant kun je stellen dat wij wel erg nuchter zijn, aan de andere kant zijn Amerikanen ook beïnvloed door films en echte locaties als Area 51. Amerikanen zien hun eigen land in films zo vaak worden bezocht door zowel vriendelijk als onvriendelijk leven van buiten onze aarde, dat het makkelijker wordt om te geloven dat dit ook echt bestaat. Aan de andere kant weten we over gigantische gedeelten van de ruimte helemaal niets, dus de kans dat daar ook leven is, is groot. Er is wel eens een wereldwijd onderzoek gepubliceerd over wat wij al dan niet geloven als het gaat om leven buiten aarde, Reuters publiceerde dit. 8 procent van de ondervraagde Nederlanders gaf daarin aan te denken dat er aliens bestaan.

De buurman is een alien Welk onderzoek je ook kiest, meestal zijn jongere mensen meer overtuigd van de aanwezigheid van buitenaardse wezens dan oudere mensen. Wereldwijd schijnen overigens 1 op de 5 mensen te denken dat er een buitenaards wezen bij ze om de hoek woont. In Nederland denken sommige mensen ook dat de buitenaardse wezens ook echt onder ons zijn, althans: vijf procent denkt dat er in Area 51 buitenaardse wezens verborgen worden gehouden door de Amerikanen. Van die bestorming waar twee jaar geleden over werd gesproken is het nooit gekomen, dus die theorie zou technisch gezien nog steeds waar kunnen zijn. Zeker als je de Amerikanen zelf mag geloven.

Beeldbron: MartinStr