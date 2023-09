Spannende dag voor NASA: mogelijk antwoord op die ene vraag

Het is vandaag ‘fingers crossed’ voor NASA , en eigenlijk voor de hele wereld. Vanmiddag arriveert er een pakketje van de ruimtesonde Osiris-Rex op aarde. Als alles goed gaat, dan hebben we vanaf dat moment een stukje kosmisch gesteente dat van een asteroïde komt. Dat stukje steen is bijzonder, want het kan antwoord geven op die ene prangende vraag: hoe is het heelal ontstaan?

Bennu

Het stuk steen werd ontdekt door LINEAR, dat als doel heeft te zoeken naar planetoïden. Het stuitte op Bennu, wat klinkt als een locatie uit Star Wars, maar zeker geen fictie is. Het is een ovaalvormige rots die zo’n halve kilometer in diameter is. Bennu werd al in 1999 ontdekt, maar voordat Osiris-Rex erheen kon, was het alweer 2016. Het was een lange reis: Bennu is met een afstand van honderden miljoenen kilometers niet enorm dichtbij. Uiteindelijk arriveerde deze ruimtesonde in 2020 op Bennu (toen 300 kilometer bij ons vandaan) en als een ware Dyson zuigde het 60 gram aan steentjes en stof op.

Dat materiaal werd in een bakje aan boord meegenomen en uiteindelijk is het de bedoeling dat deze stof door wetenschappers onder handen wordt genomen: er worden allerlei tests gedaan om antwoord te krijgen op die ene vraag: waar komen we nu werkelijk vandaan? Hoe het zonnestelsel is ontstaan is belangrijk om te weten, vooral omdat we daar nu slechts ideeën van hebben, maar geen hard wetenschappelijk bewijs.