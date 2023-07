NASA komt met zijn eigen streamingdienst: NASA Plus

Er staat een nieuwe lancering op het programma voor NASA, maar het is niet wat je denkt. Geen raket ditmaal, want de ruimte-organisatie komt met zijn eigen streamingdienst. Het heet NASA Plus en het fijne is: er is geen abonnement nodig.

NASA+ Heb je heel veel zin om een bepaalde lancering te kijken, of wil je meer leren over de Artemis-missie naar de maan? NASA komt met een nieuwe on-demand-dienst waar je zonder abonnement gebruik van kunt maken. Het is gratis, er zijn geen advertenties en het wordt geschikt voor het hele gezin, aldus de ruimte-organisatie. Het alles behoort tot een groter plan, namelijk om ook de websites aan te pakken en een wat modernere look en feel te geven waarin mensen makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Of juist geïnspireerd raken om veel meer tijd op de site te spenderen en meer te leren. NASA laat weten: "Onze visie is om de mensheid te inspireren door middel van een verenigde NASA-webervaring van wereldklasse. Het moderniseren van onze belangrijkste websites vanuit technologisch oogpunt en het stroomlijnen van de manier waarop het publiek online met onze content omgaat, zijn kritieke eerste stappen om de informatie van ons agentschap toegankelijker, beter vindbaar en veiliger te maken."

Exclusieve series En dan dus dat streamingplatform. NASA hoopt dat het transformeren van zijn digitale aanwezigheid zal helpen om beter de verhalen te vertellen. “Verhalen over hoe NASA het onbekende in lucht en ruimte verkent, inspireert door ontdekkingen en innoveert ten voordele van de mensheid.” NASA wil de app dan ook breed beschikbaar maken zodat iedereen er zoveel mogelijk uit kan halen. Er komt onder andere een NASA+-app op iOS en Android om de streamingdienst te benaderen, maar ook streaming mediaspelers als Roku, Apple TV en Fire TV kunnen straks van NASA Plus gebruikmaken. Uiteraard kun je het ook in de browser raadplegen. "Van onderzoek naar exoplaneten tot een beter begrip van het klimaat op aarde en de invloed van de zon op onze planeet, samen met de verkenning van het zonnestelsel, onze nieuwe wetenschappelijke en vlaggenschipwebsites, evenals de komende NASA+ video's, laten onze ontdekkingsprogramma's zien op een interdisciplinaire en transversale manier, waardoor uiteindelijk een sterkere band wordt opgebouwd met onze bezoekers en kijkers." Er worden ook exclusieve series gemaakt die alleen op NASA+ te zien zullen zijn, net als Netflix Originals op de Flix.

Open communicatie Klinkt als een interessante streamingdienst waar we misschien zelfs abonnementskosten voor over zouden hebben, al is het heel fijn dat informatie van NASA eigenlijk altijd openbaar beschikbaar is: immers is de ruimte vooralsnog van iedereen en worden ruimtebedrijven zoals NASA en ESA door overheden (en dus burgers) bekostigd. Dat geldt uiteraard niet voor private ruimtebedrijven zoals SpaceX en Blue Origin: die kunnen zich meer geheimen veroorloven, al hebben zij door hun samenwerkingen met NASA uiteindelijk ook al veel verteld over hun uitvindingen en plannen. Nieuwsgierig wat NASA zoal van plan is? Je kunt voor de restyle van de website alvast een kijkje nemen in de bètatest.