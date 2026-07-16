OpenAI heeft slechts een dag nadat er allerlei speculatie over zijn eerste hardwareproduct was, gekozen om een eerste gadget uit te brengen. Saillant detail: het is niet wat iedereen dacht. Het komt met een soort mini-toetsenbord waarmee je sneller kunt programmeren met Codex.

Codex Micro

Codex is de tool van OpenAI waarmee je kunt programmeren met behulp van AI. En nu kun je dat dus ook nog doen met behulp van een klein apparaatje. Op het apparaat is te lezen: 'You can just build things' (je kunt gewoon dingen bouwen). Er zitten knoppen op, zoals een draaiknop, maar ook drukknoppen met een kuirsje, vinkje, propje, bliksemschicht en een microfoon bijvoorbeeld.

Het is dus niet de speaker waar we het eerder over hadden, al wil dat niet zeggen dat die niet meer komt. Codex MIcro was hem gewoon voor. Het is wel een vrij dure gadget: dit mini-toetsenbod kost je 230 dollar. Het is bedoeld om de Codex agents in de gaten te houden en te beheren. Hij is gemaakt door Work Louder en bevat 13 RGB-toetsen die je ook nog zelf kunt programmeren om iets te doen.

Codex is een populaire app van OpenAI: het wordt wekelijks door meer dan 3 miljoen mensen gebruikt. Al is het niet alleen maar voor programmeren dat mensen het inzetten. In ieder geval kan het nieuwe apparaatje het werken met Codex beter maken: je kunt hem via Bluetooth of USB-C aan je computer koppelen (mits dit een Mac of Windows-systeem is) en er zitten 32 extra keycaps bij om zo de knoppen te kunnen wijzigen.

De lichten die de knoppen geven zeggen iets over wat er gebeurt: wit is niks, blauw is denken, groen is klaar, geel heeft nog input nodig en rood is een foutmelding. Het zijn heel pastel-achtige kleuren waardoor het er heel stijlvol uitziet met de witte achterkant van de gadget, die doet denken aan een liefdesbaby van Nothing en Apple. En het is trouwens ook een soort figdget, want het gaat om een mechanisch toetsenbordje.

Wel zou er maar een gelimiteerde oplage zijn, dus op den duur raakt hij uitverkocht.