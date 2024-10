Je kunt nu Spider-Man worden met echte webshooters

Mottenzijde

Hoe? Door zijde van motten te gebruiken dat zo wordt ‘uitgekleed’ dat er alleen fibroine overblijft, een proteïne die vervolgens wordt mixt met aceton, chitosan en dopamine om een soort mensenweb te maken. Hoewel, mensen: er komen weinig lichaamseigen stoffen bij kijken. Of het helemaal is wat een spin produceert, waarschijnlijk niet, maar het is in ieder geval wel een indrukwekkend staaltje wetenschap. Wil je een zwaar object aan de sliert hangen, dan maak je een dikkere draad, maar je kunt ook een sliert maken zo dun als een haar, mocht er iets minder zwaar gewicht aan hoeven te hangen.

Straks kunnen we dus allemaal Spider-Man zijn, mocht zoiets als dit ooit commercieel beschikbaar zijn. Al kunnen we ons voorstellen dat de productie van dit materiaal niet bepaald eenvoudig, duurzaam of goedkoop is. Maar stel je toch voor, dat je aan het gebouw van Nationale Nederlanden in Rotterdam kunt hangen, of van de Rabobank in Utrecht zo naar de Dom zwiert? Alleen, aan hoeveel mensen ga je dit soort technologie verkopen? With great power, comes great responsibility…