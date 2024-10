Waarom goede tattoos steeds duurder worden

Wat is tattoo-inkt?

Veel klanten die bij tattooshops binnenlopen zijn eigenlijk vooral met het eindresultaat bezig, maar wat er dan precies in je lichaam gaat? Tattoo-inkt bestaat uit een mengsel van pigmenten voor de kleur en hulpstoffen om de ‘verf’ houdbaar te maken of te verdikken. Recent is gebleken dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel verontreiniging in tattoo-inkt is gevonden, zelfs zwarte metalen of aromatische amines. Dingen die bovendien niet altijd worden opgegeven in de ingrediëntenlijst. En dit zou niet alleen voor de VS gelden, want een nieuw onderzoek toont aan dat we ook in Europa te maken hebben met tattoo-inkt waar bijvoorbeeld andere pigmenten inzitten dan op het lijstje staan. Iets wat vooral zou voorkomen bij groene en blauwe inkt.

Die onwetendheid over de inkt is de klant niet helemaal te verwijten: als het goed is gaat die naar een tattooshop die de verplichte GGD-certificering heeft. Tattooshops worden jaarlijks gecontroleerd op welke inkt er wordt gebruikt. Nu kunnen shops natuurlijk bij zo’n controle de ‘goede’ flesjes neerzetten en ondertussen tatoeëren met de slechte en dat gebeurt ook zeker. Maar shops maken ook kans op bezoekjes van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), zeker als die instantie door een klant (of potentiële klant) is gealarmeerd op deze illegale tattoo-inkten.