Kick-off: Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris

Afgelopen weekend kwamen ’s werelds sterkste Superhelden samen voor de première van Marvel AvengersCampus in Disneyland Paris. Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel en Captain America hebben samen met Disney CEO Bob Chapek, Disneyland Paris President Natacha Rafalski en ‘Captain Marvel’-ster Brie Larson het nieuwe themaland onthuld. Marvel Avengers Campus is voor gasten geopend vanaf 20 juli 2022.

Marvel Avengers Campus



“Onze Imagineers, Marvel Studios-teams en alle betrokkenen hebben zichzelf echt overtroffen om je deze wereld vol actie te brengen", aldus Chapek. "Ik denk dat onze gasten versteld zullen staan van de details en creativiteit op Avengers Campus terwijl ze een groter universum verkennen en er deel van gaan uitmaken."

"Dit is zo'n geweldig jaar voor Disneyland Paris. In maart begonnen we met ons 30e verjaardag en nodigden we gasten uit om met ons een nieuw tijdperk in te gaan. Als onderdeel van deze geweldige mijlpaal voor ons resort, is Marvel Avengers Campus een belangrijke stap vooruit in de voortdurende uitbreiding van het Walt Disney StudiosPark en onze algehele transformatie, met originele verhalen en een unieke boeiende ervaring”, aldus Rafalski.