Ariane 6 lancering pas in 2023

Met de opvolger van de succesvolle, en nog steeds operationele, Ariane 5 werd al in 2014 gestart. Sindsdien blijkt meer en meer dat de Ariane 6, zoals de nieuwe ruimteraket heet, zich onder een slecht gesternte lijkt te bevinden. Aanvankelijk zou de nieuwe Ariane al in 2020 voor het eerst de ruimte in geschoten worden.

Ergens in 2023, is nu het plan

Dat werd echter al twee keer uitgesteld. Eerst naar 2021 en vervolgens naar het tweede kwartaal van 2022 (zo rond deze tijd dus). Helaas wordt ook die deadline niet gehaald. Dat is althans wat ESA topman Stephen Sackur tijdens een gesprek in het programma Hardtalk van de BBC bekendmaakte.



Hij noemde in het gesprek ook een nieuwe datum. Nou ja, een jaartal. Zonder een reden voor het derde uitstel te noemen zei Sackur dat de Ariane 6 ergens in 2023 voor het eerste gelanceerd zal worden. Dat kan dus evengoed in januari als in december van dat jaar zijn. Hopelijk weet ESA zelf wel tijdig wanneer het zover is. Het hele BBC interview van Sackur kun je hier terugluisteren.