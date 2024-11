Deze AI-functies van Booking.com maken het plannen van je volgende reis slimmer & eenvoudiger

Booking.com breidt zijn AI-functies uit om reizigers nog makkelijker en sneller te helpen bij het vinden van hun ideale verblijf. Met de nieuwe tools Smart Filter, Property Q&A en Review Samenvattingen maakt Booking.com gebruik van Generatieve AI (GenAI) om belangrijke stappen in de reisplanning simpel en toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen reizigers sneller de perfecte accommodatie vinden, beoordelingen vergelijken en met een gerust hart boeken.

“Al jaren zetten we AI in om onze missie te vervullen: het voor iedereen makkelijker maken om de wereld te ervaren,” zo vertelt Joe Futty, VP Product Marketplace bij Booking.com. “Met GenAI verbeteren we niet alleen de reisplanning, maar bieden we reizigers ook op maat gemaakte ervaringen die snel inspelen op hun behoeften. In de toekomst zal GenAI zelfs actief helpen met het beheren van reizen en oplossingen bieden bij verstoringen, zoals vluchtannuleringen, zodat reizen nog soepeler verloopt.”

Smart Filter

Zoeken was nog nooit zo eenvoudig: De Smart Filter-tool maakt het mogelijk om in eigen woorden je wensen te beschrijven. Bijvoorbeeld een stel dat op huwelijksreis naar Amsterdam gaat, zou dan kunnen invoeren: “Hotels in Amsterdam met een fitnessruimte, dakterras en uitzicht op de gracht.” GenAI doorzoekt dan het volledige aanbod en laat alleen accommodaties zien die hieraan voldoen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar maakt handmatig filteren overbodig.

Property Q&A

Antwoorden op al je vragen: Met de Property Q&A kunnen reizigers specifieke vragen stellen over een accommodatie, zoals “Zijn er laadpalen voor elektrische auto’s?” of “Accepteert dit hotel grote honden?” GenAI haalt direct alle relevante info op uit de beschrijving, reviews en foto’s van de accommodatie. Door snel en duidelijk antwoord te geven, helpt deze functie reizigers om in één oogopslag te zien of een accommodatie aan hun wensen voldoet.

Review Samenvattingen

GenAI Reviews: Om reizigers sneller een goed beeld te geven van een accommodatie, test Booking.com Review-samenvattingen. Deze functie vat de belangrijkste feedback samen, zodat reizigers niet door eindeloze recensies hoeven te scrollen. De tool zal recensies samenvatten en toespitsen op wat voor de reiziger belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan info over parkeerplaatsen of rolstoeltoegankelijkheid.

Op dit moment zijn de Smart Filter- en Property Q&A-tools beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore via de mobiele app. Review-samenvattingen worden binnenkort uitgerold.

AI Trip Planner komt naar Nederland

De AI Trip Planner, die in juni 2023 in de Verenigde Staten werd gelanceerd, is nu ook beschikbaar via de mobiele app in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore. Binnenkort komt deze tool ook naar Nederland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Polen, en wordt het zelfs mogelijk om deze in de lokale taal te gebruiken. Een desktopversie volgt snel.

Deze uitbreiding laat zien dat de vraag naar AI-tools in reisplanning blijft groeien. Uit onderzoek blijkt dat al 28% van de Nederlandse reizigers interesse heeft in het gebruik van een persoonlijke, door AI geplande reisroute. Met de AI Trip Planner kunnen reizigers zowel algemene als specifieke reisinformatie opvragen. Of het nu gaat om het verkennen van nieuwe bestemmingen, het samenstellen van een reisroute voor een stad of het vinden van de beste attracties tijdens de reis – de AI Trip Planner maakt het allemaal een stuk makkelijker.