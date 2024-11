Komt er een moment waarop AI niet meer kan verbeteren?

Het is de vraag of dat zo werkt: is het niet N=1? Dat er nu bij een bedrijf iets niet helemaal lekker lijkt te gaan qua innovaties, of in ieder geval de innovatie elders in het product moet worden gezocht, betekent dat meteen dat de hele AI-business ‘op zijn gat’ is? Sommige mensen denken van wel, omdat het natuurlijk niet zomaar een AI-bedrijf is, maar het is het meest toonaangevende, wereldwijd bekende AI-bedrijf. Bovendien horen we het steeds vaker: bedrijven hebben geen data meer om hun AI te trainen.

De trainingsdata raakt op

Is daar geen oplossing voor? Zeker wel: onder andere OpenAI kijkt steeds meer naar kunstmatige data. Dit is data waarmee AI wordt getraind, die echter ook is gecreëerd door AI. Dat lijkt tegelijkertijd wat heftig: als AI AI traint, wat hebben wij als mensen er dan nog mee te maken? Wie controleert het? Het is zoveel data dat het op een gegeven niet meer menselijk is om dat te controleren. Laat je dat dat ook aan AI over? Kortom, daar zijn wel wat zorgen over. Vroeger gebruikten computers niet zoveel data, waardoor dat een minder groot probleem was, maar nu bereiken we qua ‘eigen’ data toch wel een plafond, zo lijkt het.

Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren. Onderzoekers verwachten dat language models tussen 2026 en 2032 volledig de menselijke data hebben ‘opgebruikt’. Het gaat dan om textuele trainingsdata. Synthetische data, dat is die data die door AI is gemaakt, lijkt een oplossing, maar daarover is veel discussie: zowel ethisch als over de kwaliteit van deze data en de uitkomsten die de AI uiteindelijk zal hebben. Er zijn ook mensen die juist zweren bij kleinere AI-programma’s die wat meer gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp. Dat is een manier om toch nog menselijke data te gebruiken, maar het betekent wel dat er mogelijk fragmentatie ontstaat. Toch lijken er niet veel andere mogelijkheden te zijn, als je echt synthetische data wil vermijden. OpenAI zal toch iets moeten doen, zeker als het ChatGPT zoveel duurder wil maken.