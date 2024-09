OpenAI lanceert zijn nieuwe software o1 die kan beredeneren

Goedkoop is het niet, maar als je het beste van het beste wil gebruiken op het gebied van AI bij OpenAI, dan is o1 het product voor jou. De software heet ook wel ‘Strawberry’ en kan moeilijkere queries de baas.

OpenAI Strawberry

Strawberry is gemaakt om beter te zijn in het oplossen van problemen, maar daarvoor betaal je wel een prijs. Twee prijzen eigenlijk: ten eerste is het een duur model om te gebruiken, ten tweede is het een stuk langzamer dan GPT-4o. Tegelijkertijd noemt OpenAI het een preview, dus vooral dat laatste kan nog verbeteren. In ieder geval kunnen mensen met ChatGPT Plus en ChatGPT Team het uitproberen. Er zijn twee varianten: o1 en o1-mini. Van de miniversie is het de bedoeling dat deze ook naar gratis gebruikers van ChatGPT komt, terwijl die andere dus juist heel duur is: 13 euro per 1 miljoen input-tokens.

OpenAI just released its new AI model, OpenAI o1 (internally known as Project Strawberry/Q*) The wait is finally over. Here's the model coding an entire video game from a prompt 🤯 The model can think before it answers and is better at math and programming challenges. The… pic.twitter.com/hIokkdow2T — Rowan Cheung (@rowancheung) September 12, 2024

Eén van de grootste verschillen tussen GPT en o1 is de manier van trainen. Het algoritme dat hiervoor wordt gebruikt is totaal anders en de trainingsdataset ook. Het is meer getraind om problemen op te lossen in plaats van de data na te doen. Het systeem krijgt hiermee meer een menselijk gedachtepatroon dat een soort aaneenschakeling is van opvolgend gedachten en redenaties. Het algehele idee is dat het model daardoor accurater zou zijn en minder hallucineert. Bovendien is dit model beter in complexere problemen, zoals wiskunde en programmeren. Maar het is ook weer geen wonderkind: hallucinaties zijn nog niet helemaal opgelost.

ChatGPT en o1

OpenAI wil overigens niet dat het model wordt gezien als ‘meer menselijk denkend’, maar toch zal het model wel dingen zeggen als ‘Even denken’ of ‘Ik vraag me af..’ wat het wel heel menselijk doet overkomen. Het is eigenlijk alleen bedoeld als een soort laadzandloper om je te laten weten dat hij nog even bezig is. Het klinkt misschien zelfs een beetje dom, terwijl dit model juist een stap dichterbij is om AI te laten helpen bij het uitvinden van nieuwe medicijnen en andere ultracomplexe zaken.

TheVerge vroeg het model een puzzel op te lossen. “Een prinses is net zo oud als de prins zal zijn wanneer de prinses twee keer zo oud is als de prins was toen de leeftijd van de prinses de helft was van de som van hun huidige leeftijd. Wat is de leeftijd van de prins en de prinses? Geef alle oplossingen voor die vraag.” Na 30 seconden kwam er een correct antwoord uit. Wat straks het grote verschil zal zijn dus de mini-versie die we straks allemaal kunnen gebruiken (wanneer is nog onbekend) en de betaalde versie, dat is nog afwachten.