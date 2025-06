Axiom Space is onderweg naar het ISS en dat is een mijlpaal

Axiom Space zag het even somber in na wat uitstel, maar de vierde missie naar het ISS is nu eindelijk onderweg. In april 2022 beleefde het private ruimtebedrijf zijn eerste astronautentour naar het ISS en dit is de vierde. Een belangrijke, want hiermee speelt het bedrijf voor het eerst quitte.

Axiom Space naar het ISS

Eigenlijk zouden de astronauten voor hun twee weken durende missie in het International Space Station al op 10 juni vertrekken, maar door allerlei omstandigheden werd de missie een paar keer uitgesteld. Het is de tweede keer dat Axiom Space alleen klanten vanuit de overheid meeneemt, dus het gaat niet om ‘toeristen’. Het zijn mensen uit India, Polen en Hongarije, voor wie het ook weer een prestatie is: deze landen hebben nog weinig ruimte-avonturen op hun naam staan. Het is voor hen de tweede astronaut in de ruimte, nadat ze eerder in het sovjet-tijdperk 40 jaar geleden voor het laatst iets hebben gedaan met een astronaut (Interkosmos).