Drijvend zonnepark met een vermogen van 6,1 megawatt geïnstalleerd bij de Amercentrale

RWE, een van 's werelds meest toonaangevende bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie, heeft haar eerste drijvende zonnepark in gebruik genomen. Het zonnepark bestaat uit ongeveer 13.400 zonnepanelen die drijven op een meer naast de Amercentrale in Geertruidenberg, Noord-Brabant. Het innovatieve zonnepark heeft een geïnstalleerd vermogen van 6,1 megawattpiek (MWp). Het drijvende gedeelte is het derde en laatste gedeelte van het zonnepark bij de Amercentrale.

De zonnepanelen drijven op een meer waarvan het water vroeger als koelwater werd gebruikt. Het meer wordt al vele decennia niet meer voor dat doel gebruikt, staat niet in directe verbinding met de nabijgelegen rivier de Amer en is daarom bij uitstek geschikt voor drijvende panelen. Om te voorkomen dat de panelen bij harde wind wegdrijven en tegen de omringende dijk botsen, zijn ze op 104 punten verankerd aan 52 betonblokken die op de bodem van het meer zijn afgezonken. Deze blokken wegen elk 4,6 ton. In totaal is 25 kilometer kabel gebruikt om de panelen elektrisch met de oever te verbinden. De geproduceerde elektriciteit wordt aan het elektriciteitsnet van de centrale toegevoegd.

Zonnepark Amer

In 2018 ontwikkelde RWE de eerste fase van Zonnepark Amer, waarbij ruim 2.000 zonnepanelen met 0,5 MWp op het dak van de centrale werden geïnstalleerd. In 2021 breidde RWE de capaciteit verder uit met zonnepanelen op de grond. Deze in totaal 5.760 panelen zijn sinds afgelopen zomer in werking. Met de ingebruikname van het drijvende gedeelte is de totale capaciteit van Zonnepark Amer gestegen van 0,5 naar 9 MWp. Dit is genoeg stroom om gemiddeld 2.300 Nederlandse huishoudens te voorzien van stroom.

Groei duurzame energie in Nederland

Naast dat RWE actief is op het gebied van zonne-energie in Nederland, is het bedrijf ook sterk vertegenwoordigd in windenergie op land. We exploiteren hier momenteel meerdere windparken op land met een totale capaciteit van meer dan 330 megawatt (RWE's pro rata aandeel). In de afgelopen twee jaar zijn er maar liefst vier nieuwe windparken op land in bedrijf genomen, of ze bevinden zich in de laatste fase van ingebruikname, met een capaciteit van meer dan 115 megawatt.