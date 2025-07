Tibo Energy haalt €6 miljoen op om AI-oplossing voor netcongestie te ontwikkelen

Tibo Energy heeft 6 miljoen euro opgehaald om netcongestie aan te pakken. Dit is een van de grootste obstakels in de energietransitie. Steeds meer bedrijven krijgen te maken met een vol stroomnet, waardoor ze jarenlang moeten wachten op netverzwaring. Tibo Energy biedt een oplossing die nu al werkt. Hun AI-software stuurt lokale energie-assets zoals batterijen, zonnepanelen en EV-laders in real-time aan, zonder dat een zwaardere netaansluiting nodig is.

Oplossing voor netcongestie

Het platform van Tibo Energy maakt het mogelijk om piekbelasting te vermijden en energieverbruik te optimaliseren. Klanten zoals Intratuin en Montea gebruiken de software al om zonne-energie optimaal te benutten en kosten te verlagen. Partners zoals Unica, Hoppenbrouwers en Stantec passen de software toe in de logistiek, retail en maakindustrie.

Groei in Europa

De investering stelt Tibo Energy in staat om uit te breiden naar Duitsland en België. Ook zal het team worden verdubbeld en worden er nieuwe modules ontwikkeld, zoals laadinfrastructuur voor wagenparken, e-boilersturing en geavanceerde visualisatie.

AI-algoritme Alice

De software bevat een simulatiemodule en een Energy Management System (EMS). Het systeem wordt aangestuurd door Alice, een AI-algoritme dat elke vijf minuten een sturingsbeslissing maakt. Dit gebeurt op basis van live data, prijsverwachtingen en contractuele grenzen.

Industriepartnerschappen

De recente investeringsronde werd geleid door KOMPAS VC, met deelname van Hitachi Ventures, WEPA Ventures, SET Ventures en Speedinvest. Daarnaast heeft Tibo Energy een partnerschap met WEPA Group opgezet. Ze willen innovatieve toepassingen verkennen voor de papier- en hygiënesector.

Toekomstvisie van Tibo

Remco Eikhout, CEO en medeoprichter van Tibo Energy, zegt: “Infrastructuurbeperkingen mogen de energietransitie niet tegenhouden. Onze AI-engine Alice helpt industriële spelers om ongebruikte capaciteit te benutten en risico’s te voorspellen.”