Deze podcast werpt nieuw licht op moordcomplot Kennedy

In Amerika is er geen gebrek aan complottheorieën, van Aliens en 9/11, tot de moord op JFK. Maar van laatstgenoemde zijn nieuwe aanwijzingen voor een mogelijke rol van de CIA bij de moord op de Amerikaanse President John F. Kennedy, die 22 november aanstaande exact 60 jaar geleden is. Zo is te horen in de nieuwe podcastserie ‘JFK: the missing link’.

JFK: the missing link



Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin, bekend van onder meer De Butlermoord, Penoza op het platteland, De Showbizzmoord en Het Geheim van Colonel Parker, maken de podcast voor AVROTROS en NPO Luister. In deze zesdelige podcastserie zetten zij een uitgebreid onderzoek voort naar de moord op JFK.

Het onderzoek is ooit gestart door de Nederlandse journalist Willem Oltmans. Daarin bekende een vriend van Lee Harvey Oswald, de aangewezen dader van de moord op President Kennedy, aan Oltmans betrokken te zijn geweest bij de moord. Assink en De Bruin ontdekten in onlangs openbaar gemaakte documenten van de Amerikaanse overheid dat deze man betrokken is geweest bij de CIA. Het sterkt het vermoeden dat al langere tijd bestaat dat mensen binnen de CIA betrokken kunnen zijn geweest bij de moord op Kennedy.

Samenzwering

Voor deze moord is nooit iemand veroordeeld omdat de vermoedelijke schutter, Lee Harvey Oswald, twee dagen na de moord op Kennedy zelf werd vermoord. Volgens de Warren Commissie, die officieel onderzoek deed naar de moord op JFK, handelde Oswald alleen. Maar een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden stelde in 1979 vast dat er sprake was van een tweede schutter en een samenzwering.



Vertrouwelijk CIA-document

Eén van de getuigen voor deze commissie was Willem Oltmans. Hij werd gehoord omdat de Texaans-Russische oliebaron George de Mohrenschildt vlak voor diens dood aan hem bekende Oswald instructies te hebben gegeven voor de moord. Gedurende zijn leven heeft deze De Mohrenschildt altijd ontkend banden te hebben gehad met de CIA. Maar uit een vertrouwelijk CIA-document, dat afgelopen december onder de Amerikaanse President Biden openbaar werd gemaakt, blijkt dat er in 1957 een ‘security check’ op De Mohrenschildt is gedaan, een standaardprocedure voor mensen met wie de CIA in zee wilde gaan.

De Mohrenschildt

Assink en De Bruin vonden diverse getuigenverklaringen van mensen die zeggen dat ze De Mohrenschildt kenden als een CIA-agent onder een andere naam. "De Mohrenschildt is een cruciaal persoon. Zodra we zijn rol in dit verhaal precies begrijpen, weten we waarschijnlijk de waarheid over de vraag of er een samenzwering was om de president te vermoorden”, zegt voormalig CIA Hoofd Operaties Europa Rolf Mowatt-Larssen in de podcast ‘JFK: the missing link’.

Afleveringen

In de podcast sporen Assink en De Bruin in Amerika de inmiddels 88-jarige Amerikaanse journalist Edward J. Epstein op, die tot een uur voor De Mohrenschildts plotselinge dood een hele ochtend uitgebreid met hem sprak. En om meer te weten te komen over de op het eerste gezicht vreemde vriendschap tussen de rijke De Mohrenschildt en de arme Lee Harvey Oswald ontmoeten ze een vriend van Oswald, de 82-jarige Paul Gregory, die 59 jaar lang niet over de zaak heeft willen spreken. Ze bezoeken in de VS ook de 91-jarige Ruth Paine, ten tijde van de moord hospita van Lee en Marina Oswald en hun twee kinderen. En in Dallas vindt er een curieuze ontmoeting plaats met Marina Oswald, die al twintig jaar lang niet meer met de pers spreekt.

De zesdelige AVROTROS-podcastserie ‘JFK: the missing link’ verschijnt vandaag, maandag 13 november, in zijn geheel op NPO Luister.

[Fotocredits - Popova Olga © Adobe Stock]