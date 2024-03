De mens-achtige robot van Unitree kan eng goed traplopen

Unitree robots

Unitree maakte eerder alleen hond-achtige robots, waarover we al eerder schreven: de corona-puppy Go1, die inmiddels ook een opvolger heeft gevonden in de Go2 en gewoon 13,3 kilometer per uur kan rennen. En die Go2 heeft ook weer een soort opvolger, maar wel van een andere lijn met wat grotere viervoeters: B2. En die heeft een klein rolletje in de nieuwste video over de mens-achtige robot H1: hij heeft namelijk een mandje op zijn rug die H1 oppakt en naar een tafel brengt. Hierdoor krijg je al een idee wat zo’n robot voor je kan doen: een soort butler zijn misschien en de deur voor je opendoen of je post oprapen. Zolang de post niet meer dan 30 kilo weegt, want dat is zijn maximum draaggewicht.

Maar het is vooral dat traplopen en dat evenwicht dat mensen in robotica doet praten. H1 kost ongeveer 90.000 euro, is 1.80 meter en weegt 47 kilogram. Er zitten 360 graden camera’s op waarmee de robot kan zien en zijn Dual Intel Core i7-1265U-processors zorgen dat alle data vanuit de sensoren goed wordt verwerkt. Het apparaat kan 1,5 meter per seconde lopen en rennend is hij zelfs in staat om 5 meter per seconde te gaan wat neerkomt op 18 kilometer per uur.