​Tijdmachine: Sony robothond Aibo was een gewild apparaat

Aibo: zegt het jou iets? Waarschijnlijk heb je er wel eens eentje gezien. Aibo is de robothond van Sony. Hij werd geïntroduceerd in 1999, maar met de eerste Aibo was de kous niet af, er volgden er meer. We stappen in de tijdmachine en gaan op reis met Sony’s schattige robothond .

Het apparaat werd uitgevonden door Dr. Toshitada Doi en hij werkte sinds 1994 al aan de robot. Hij deed dat samen met AI-expert Masahiro Fujita, die meende dat het gedrag van de robot zodanig complex en onverwacht moest zijn zodat mensen het leuk bleven vinden ernaar te kijken en ervoor te zorgen. Fujita vond destijds dat stemherkenning en ‘zien’ nog niet voldoende waren ontwikkeld om dat in te zetten voor kritische toepassingen, maar dat het voor een entertainmentrobot ideaal was. Uiteindelijk schopten de makers het ver met Aibo: het ging de boeken in als ‘s werelds eerste massaproductie-robot voor consumenten met als doel entertainment.

Aibo: sinds 1999

De oude versie die in 1999 verscheen, kende ongeveer 75 commando’s, die je kon geven door te praten of te aaien. Ook zijn er verschillende accessoires voor het dier: speeltjes, een bot (AIBone) en een bal. De bal was heel felroze omdat dat een goede kleur was voor de kleurencamera in de neus om de bal te kunnen zien. Sowieso is die neus wel bijzonder: die kon het bot laten balanceren.

De hond die in 1999 werd ontwikkeld, werd sinds 2007 niet meer gemaakt en sinds 2014 kun je als klant met problemen ook niet meer bij Sony terecht. Best sneu, want Doi was overtuigd dat mensen tegen 2010 allemaal wel een robot in huis zouden hebben. Echter zijn er sinds een paar jaar wat modernere broers en zussen van Aibo gemaakt. In 2017 werd er een nieuwe generatie Aibo aangekondigd en ze konden alleen via een soort loterij worden gekocht. Sowieso zien we steeds meer robots en AI, dus misschien hebben we in 2030 wél allemaal een robot in huis. En ja, je kunt je inmiddels ook afvragen of de smartphone niet een soort robot is.