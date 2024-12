Er zit waarschijnlijk een Nederlands tintje aan de iPhone 18

Het is nog lang geen tijd voor de iPhone 18: die wordt pas verwacht in de tweede helft van 2026. Maar er wordt natuurlijk wel al aan gewerkt, want de iPhone 17, die in 2025 komt, is waarschijnlijk al in een vrij ver ontwikkelstadium. En over de iPhone 18 zijn zelfs al geruchten die de ronde doen: geruchten met een Nederlands jasje aan.

Een iPhone-upgrade uit Nederland

De Apple-expert Ming-Chi Kuo heeft vaker goede geruchten over Apple-producten. Vaak al erg vroeg, maar ook regelmatig kloppend. Dat zou ook kunnen gelden voor dit nieuwe gerucht, waarin hij aangeeft dat dat groothoekcamera op de achterzijde van het toestel een upgrade zal krijgen in 2026. Een upgrade die uit Nederland afkomstig is.

Het Nederlandse BE Semiconductor zou namelijk een nieuwe diafragmabladen leveren waarmee er meer vrijheid is om te kiezen hoeveel licht er binnenkomt in de lens. De hoeveelheid licht die binnenkomt heeft veel invloed op het eindresultaat van de foto. De nieuwe diafragmabladen van Nederlandse makelij zouden het mogelijk maken voor Apple om het aan gebruikers over te laten dat licht in te regelen. Je kunt dan handmatig kiezen hoeveel licht er binnenvalt.