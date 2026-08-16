Het was een bewogen week op social media met natuurlijk de eclips, maar er was meer om plezier om te hebben. Zo is er de lifehack voor kale mensen die haar willen hebben en was er natuurlijk die workout van Tom Holland die volop wordt nagedaan.

Rodri snapt het

Je hoeft geen speciale behandeling te krijgen als je belangrijk bent: dat bewijst Rodri maar eens. Hij gaat lekker met Ryanair en dat bleef niet onopgemerkt. De Gouden Bal-winnaar werd op sociale media gezet en Ryanair reageerde met 'We vliegen alleen kampioenen, @argentina'.

Lange Frans z'n tuin

De video's van Lange Frans met zijn tuin gaan viral, omdat er geen enkel beetje groen in te bespeuren is (oke, behalve de Green Egg ). Ook zijn het duidelijk heel gesponsorde video's en daar hebben mensen een mening over. Toch is het ook weer niet zo heel verbazingwekkend: heel veel mensen hebben een tegeltuin en die maken daarmee hun tuin toch een paar graden heter in deze toch al hete zomer.

Zoon van René Karst maakt de fans even stil

De zoon van René Karst blijkt heel erg te klinken als zijn vader en deed hem eer aan door op te treden tijdens een festival, op de dag dat zijn vader 60 jaar zou zijn geworden. En dat deed hij erg goed, well done Thomas.

Hij deed 'gewoon' zijn werk

Als je een Ferrari van 4 miljoen in beslag neemt, dan moet iemand die toch naar het bureau rijden. Een agent heeft in ieder geval genoten van zijn werkdag, want hij mocht met deze eyecatcher door Londen rijden.

Man of the hour

We krijgen er maar geen genoeg van, de foto's en beelden van Danny Léon, de professionele skateboarder die toch wel het allerslimste idee voor content had tijdens de eclips. Hij noemt het ook wel de truc van zijn leven.

Spider-Man-workout is populair

Tom Holland onthulde dat hij 'Cindy' doet, een workout waarbij je 5 pull-ups, 10 push-ups en 15 squats doet. Vervolgens kijk je in 20 minuten hoeveel je er kunt doen. De acteur heeft een record van 27 (!) rondes. Het ziet er zo vanaf de bank in ieder geval heel vermoeiend uit...

Moby maakt vioolspeler beroemd

"Dit is waarom ik van touren houd", schrijft hij bij zijn post. Muzikant Moby was in Warschau waar hij enorm genoot van het talent van een jongedame die Hallelujah speelde. Meer dan een miljoen mensen keken ernaar en de jonge vrouw kwam ineens in een wervelstorm van aandacht terecht. Niet gek met zo'n sereen optreden. Mensen komen nu specifiek naar dat plekje dichtbij het presidentiële paleis om haar zelf te horen spelen.

Je hoeft niet naar Turkije