Elon Musk staat aan de top bij Tesla, SpaceX, Neuralink en X: zijn AI-bedrijf xAI, bekend van Grok, valt inmiddels onder SpaceX. Maar het heet ook geen xAI meer. Er is aangekondigd dat het nu SpaceXAI heet. xAI stopt als los bedrijf, dus het wordt nu een soort afdeling binnen het ruimtebedrijf.

SpaceXAI

Is het een heel sterke naam? Niet per se, maar het is sowieso de vraag wat nou de gedachte is achter het samenvoegen van de bedrijven SpaceX en xAI . Nu blijkt dat het steeds duidelijker wordt wat de bedoeling is: SpaceXAI gaat chips bakken. Er moet een chipfabriek van 55 miljard worden gebouwd in Texas en die gaat Terafab heten.

Tesla's hebben ontzettend veel chips nodig, dat weten we, maar dat Musk er zelfs het bouwen van een nieuwe chipfabrieken van tientallen miljarden voor over. Dat zegt niet alleen iets over de controle die hij zelf wil houden, maar ook over het ernstige chiptekort dat overal merkbaar is (en voor ons als consument vooral in de portemonnee).

Datacenter in de ruimte

SpaceX gaat daarnaast samenwerking met Anthropic, het AI-bedrijf gaat alle rekenkracht uit het Colussus 1-datacenter gebruiken en dat is 300 megawatt aan capaciteit. Het zal er waarchijnlijk voor zorgen dat de gebruiksgrenzen omhoog kunnen en we daardoor meer kunnen met Claude. Daarnaast hebben de bedrijven het plan om, als dat lukt, rekenkracht in de baan rond de aarde brengen. En daar wil hij een datacenter voor bouwen, wat dus precies is waar SpaceX al een tijdje van droomt, ondanks dat SpaceX onlangs nog zei dat die datacenters in de ruimte zich waarschijnlijk helemaal niet zullen terugverdienen. Uiteindelijk is dat ook precies waarom SpaceXAI nu bestaat: dat ruimtedatacenter.