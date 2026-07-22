Garmin introduceert een nieuw type wearable. De CIRQA Smart Band heeft geen scherm, vraagt geen abonnement en is toch voorzien van vrijwel alle gezondheids- en fitnessfuncties waar Garmin om bekend staat. De band is bedoeld voor wie de voordelen van een smartwatch wil — hartslagmeting, slaaptracking, stressmonitoring, VO2max - maar zonder het scherm dat constant om aandacht vraagt.

De CIRQA is Garmins eerste schermloze smart band en positioneert zich als aanvulling op het bestaande ecosysteem van smartwatches en gezondheidsmonitors. Wie overdag een Garmin-horloge draagt maar 's nachts liever iets comfortabelers om heeft, kan naadloos wisselen tussen de twee.

Wat hij bijhoudt

De CIRQA Smart Band meet continu de hartslag, Body Battery energieniveaus, Pulse Ox, stressniveaus en huidtemperatuur. Slaapdata omvatten een gedetailleerde analyse van slaapstadia, een slaapscore, hartslagvariabiliteit, ademhaling en dutjesdetectie. Alle gegevens zijn te bekijken in de Garmin Connect-app.

Voor fitnesstracking ondersteunt de band meer dan 80 activiteiten, die automatisch worden herkend en achteraf bevestigd of bewerkt kunnen worden in de app — waarna het systeem de classificatie verfijnt. Via verbonden GPS van een gekoppelde smartphone worden buitenactiviteiten nauwkeurig bijgehouden.

De batterij gaat tot tien dagen mee. De band is draagbaar om de pols of om de arm, afhankelijk van voorkeur.

"We hebben bewust een CIRQA Smart Band gemaakt voor mensen die gezond en actief willen blijven. Deze smart band heeft een onopvallend ontwerp en beschikt over de vertrouwde functies voor gezondheids en fitnesstracking waar Garmin om bekend staat. Hierdoor vormt hij een aanvulling op onze populaire smartwatches en gezondheidsmonitors, waardoor gebruikers de hele dag door soepel kunnen schakelen tussen hun Garmin toestellen.. Bovendien heb je geen abonnement nodig: met de CIRQA Smart Band houd je jouw gezondheids- en fitnessdoelen goed in de gaten. Het is een attent cadeau voor anderen die hetzelfde willen doen." Aldus Susan Lyman, Vice President Consumer Sales and Marketing van Garmin.

Geen abonnement

Een expliciet verkoopargument van Garmin: de CIRQA Smart Band vereist geen betaald abonnement voor de volledige functionaliteit. Alle data zijn beschikbaar via de gratis Garmin Connect-app. Voor vrouwen is er ook integratie met Natural Cycles voor vruchtbaarheidstracking, al vereist dat wél een apart Natural Cycles-abonnement.

De Garmin CIRQA Smart Band is vanaf 24 juli 2026 verkrijgbaar via garmin.com voor 199,99 euro, in zeven kleuren waaronder Citron Grey, Mauve, French Grey, Dark Olive, Captain Blue, French Blue en zwart.