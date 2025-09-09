Met de fēnix 8 Pro-smartwatch kun je je smartphone thuislaten

Groots bereik

Garmin pakt het anders aan: de fēnix 8 Pro-horloges maken gebruik van hun eigen inReach-technologie. Het is wel voor het eerst dat Garmin dit in zijn smartwatches verwerkt. Afhankelijk van het land waar de gebruiker zich bevindt, heb je zonder smartphone op zak met dit horloge toch belangrijke functies tot je beschikking. Een overzicht van alle landen met LTE- en satelliet-bereik is hier te vinden.

Zo is het met een fēnix 8 Pro-horloge en bijbehorend inReach-abonnement mogelijk om tekst- en spraakberichten te ontvangen en te bellen. Dit kan met andere fēnix 8 Pro-gebruikers of met iedereen die de Garmin Messenger-app op zijn of haar smartphone heeft geïnstalleerd. Daar blijft het niet bij: het is bijvoorbeeld mogelijk om live locatie-updates te doen zodat vrienden of familie de route die je aflegt kunnen volgen. Ook kun je de weersvoorspellingen checken.

Tot slot is er de mogelijkheid om een SOS te activeren – een essentiële toevoeging voor fanatieke wandelaars en hikers. Wanneer dit wordt geactiveerd, wordt een gespecialiseerd team bij het Garmin Response-centrum ingeschakeld die helpt met het contacteren van noodcontacten of zelfs zoek- en reddingsdiensten. Ondertussen word je op de hoogte gehouden door het team.