Met de fēnix 8 Pro-smartwatch kun je je smartphone thuislaten

Technologiebedrijf Garmin heeft een nieuwe reeks GPS-smartwatches uitgebracht, de fēnix 8 Pro-lijn. Deze smartwatches zijn uitgerust met mobiele en satellietconnectiviteit. Zo kun je je smartphone thuislaten en op veel locaties toch berichten versturen en zelfs noodoproepen kunt doen.
LTE-connectiviteit voor smartwatches is niet nieuw: bepaalde watches van Samsung en Apple bieden dit al. Gebruikers moeten daarbij een los data-abonnement afsluiten bij hun provider om daar gebruik van te maken, al bieden niet alle providers deze optie aan.
Garmin pakt het anders aan: de fēnix 8 Pro-horloges maken gebruik van hun eigen inReach-technologie. Het is wel voor het eerst dat Garmin dit in zijn smartwatches verwerkt. Afhankelijk van het land waar de gebruiker zich bevindt, heb je zonder smartphone op zak met dit horloge toch belangrijke functies tot je beschikking. Een overzicht van alle landen met LTE- en satelliet-bereik is hier te vinden.
Zo is het met een fēnix 8 Pro-horloge en bijbehorend inReach-abonnement mogelijk om tekst- en spraakberichten te ontvangen en te bellen. Dit kan met andere fēnix 8 Pro-gebruikers of met iedereen die de Garmin Messenger-app op zijn of haar smartphone heeft geïnstalleerd. Daar blijft het niet bij: het is bijvoorbeeld mogelijk om live locatie-updates te doen zodat vrienden of familie de route die je aflegt kunnen volgen. Ook kun je de weersvoorspellingen checken.
Tot slot is er de mogelijkheid om een SOS te activeren – een essentiële toevoeging voor fanatieke wandelaars en hikers. Wanneer dit wordt geactiveerd, wordt een gespecialiseerd team bij het Garmin Response-centrum ingeschakeld die helpt met het contacteren van noodcontacten of zelfs zoek- en reddingsdiensten. Ondertussen word je op de hoogte gehouden door het team.
De fēnix 8 Pro komt zowel in MicroLED- als AMOLED-uitvoering. Om met de MicroLED-versie te beginnen: die is beschikbaar in een grootte van 51 mm en beschikt over meer dan 400.000 individuele LED’s met een helderheid tot 4.500 nits.
Daarmee is het de felste smartwatch ooit, wat een hoge pixeldichtheid, levendige kleuren en brede kijkhoeken tot gevolg heeft, zelfs wanneer de zon er vol op schijnt. De batterijduur strekt tot 10 dagen in smartwatchmodus. De AMOLED-uitvoering is zowel beschikbaar in 47 mm als 51 mm en heeft een batterijduur tot 27 dagen in smartwatchmodus.
Alle fēnix 8 Pro-modellen zijn waterdicht tot duikniveau, hebben metalen knoppen, titanium randen en een LED-zaklamp. De smartwatch bevat diverse navigatie- en gezondheidsfuncties, waaronder de mogelijkheid om klim- en uithoudingsscores bij te houden, een slaapcoach, dynamische routeplanner en voorstelling voor workouts.
Voor dat alles moet wel diep in de buidel getast worden. De adviesprijs van de MicroLED-editie luidt 1.999,99 euro, terwijl de adviesprijs van de AMOLED-versie 1.199,99 euro is.