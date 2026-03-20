OpenAI werkt aan een superapp waarin ChatGPT , Codex en de Atlas-browser samenkomen. Codex krijgt binnenkort een flinke upgrade door Astral dat net gisteren is gekocht door het AI- bedrijf , al lijkt dat niet directe aanleiding voor het maken van de superapp.

ChatGPT, Codex en Atlas

ChatGPT kennen we, maar Codex AI is meer toegespitst op programmeren. Dan is er ook nog Atlas, een AI-browser, die samen met ChatGPT dus een slim pakketje met AI-tools kan vormen. OpenAI wil hiermee zorgen dat zijn apps wat meer samenkomen, schrijft WSJ . Het wordt dan wat versimpeld en dat is wel belangrijk: veel mensen hebben geen idee waarmee ze moeten beginnen als het om AI gaat.

OpenAI-topman Fidji Simo zou in een memo hebben geschreven dat de versnippering van zijn apps zorgt voor minder snelle innovatie. Het zou het ook moeilijker maken om de juiste kwaliteit te bereiken. OpenAI is dan wel druk bezig met hardware, in samenwerking met Apple-icoon Jony Ive, het moet zich ook op zijn softwaretak blijven focussen. Sterker nog, er wordt in de memo gesproken over hoe mensen zich vooral niet moeten laten afleiden door zijmissies.

Het is overigens niet zo dat de ChatGPT-app dan bijvoorbeeld overgaat in die alles-app. Die blijft wat hij is. Ook draait het nu niet om een mobiele app, maar om een app voor de computer . Het is wel bekend wat ChatGPT is, de AI-chatbot van OpenAI waarmee je allerlei vragen beantwoord krijgt en activiteiten kunt laten uitvoeren. Dan is er dus Codex, AI waarmee ontwikkelaars hulp kunnen krijgen bij het programmeren van apps.

Dit is de Atlas-browser

De derde is veel mensen nog wat nieuw, de Atlas-browser. Die werd in oktober 2025 gelanceerd en is de eerste AI-browser ter wereld, zo stelt OpenAI. Daarin zit ook ChatGPT gebakken om snel antwoord te krijgen op je vragen. Ook doet de browser suggesties om je taken beter te doen en daarnaast zou het ook een browser zijn die belangrijk is voor de privacy. Je kunt bijvoorbeeld een zijbalk van ChatGPT openen naast een venster en daarmee kun je artikelen laten samenvatten, zoals hier op DutchCowboys.

Ook kun je producten vergelijken en analyseren wat er zoals op een website te zien is. Je kunt ook inhoudelijke vragen stellen en ChatGPT kan onthouden wat je zoal doet en zegt en zo je voorkeuren bewaren. Klinkt dus wel als een interessante combinatie om die drie in één app te hebben.