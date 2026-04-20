Polymarket is de bekendste, maar je hebt ook nog Klashi, PredictIt, Augur, Azuro en Hedgehog: het zijn allemaal plekken waar het draait om het doen van voorspellingen over van alles en nog wat. Vooral Polymarket is de laatste tijd veel in het nieuws, omdat de nieuwsmakers zelf steeds vaker in hun beleid zetten dat medewerkers niet mogen meedoen aan gokken als op Polymarket en Kalshi. Maar wat is Polymarket dan precies en waarom is het zo berucht?

Polymarket

Gaat Bitcoin in de komende 5 minuten omhoog of naar beneden? Zullen de Verenigde Staten voor 30 september of toch voor 31 december bevestigen dat marsmannetjes bestaan? Tientallen miljoenen worden ingezet op dit soort vragen. Maar ook nog vreemdere vragen, zoals 'Zal president Donald Trump iemand openbaar beledigen op 19 april 2026? Of zal Bruno Mars deze maand de meeste luisteraars op Spotify hebben? Er zitten veel gekke dingen tussen de weddenschappen op Polymarket: soms zijn ze zelfs enorm op het randje, zeker als het om geopolitieke vraagstukken gaan. Het feit dat Iran bovenin staat bij de onderwerpen is veelzeggend.

Maar wat is Polymarket dan precies? Het noemt zich niet 's werelds grootste goksite, het noemt zich de werelds grootste voorspellingsmarkt. Het idee is dat je je echte geld inzet en dan uitbetaald krijgt wanneer je gelijk blijkt te hebben. Het is gebaseerd op crypto, dus de transacties moeten transparant verlopen. De prijzen zijn bovendien dynamisch, afhankelijk van de participatie. Door smart contracts wordt die uitbetaling gedaan zodra een bepaalde 'weddenschap' afloopt.

Weddenschap, maar ook gokken

Veel weddenschappen hebben een ja of nee-opzet, maar er bestaan er ook met meer antwoordoptie. Het op de blockchain (Ethereum) gebaseerde platform zorgt voor de mogelijkheid om goedkope transacties omgelijk te maken. Er schuilt alleen wel een addertje onder het gras: in Nederland is Polymarket eigenlijk niet toegestaan: het heeft geen Nederlandse gokvergunning. Het is geen gerguleerde kansspelaanbieder en dat betekent dat er geen regels zijn om gokverslaving tegen te gaan of mensen daarbij te helpen.

Polymarket is dus niet alleen in het nieuws omdat het af en toe met nogal schokkende weddenschappen komt, het komt ook het nieuws omdat sommige mensen er wel heel fanatiek mee aan de slag gaan en er verslaving op de loer ligt. En dan is er ook nog Kalshi, dat ongeveer nek aan nek gaat met Polymarket als het om bekende 'voorspellingsmarkten' gaat. Er zijn wel degelijk verschillen tussen de twee. Kalshi is meer gereguleerd dan Polymarket, zker in de Verenigde Staten. Ook maakt Kalshi gebruik van normaal geld, geen crypto. In Nederland is Kalshi echter net zo verboden, want ook die heeft hier niet geïnvesteerd in een vergunning.

Het zijn dus platforms die om meerdere redenen omstreden zijn en waar je steeds meer over hoort, omdat het zo ongereguleerd is dat bedrijven er op zichzelf maar oplossingen voor zoeken, zoals nu met bijvoorbeeld mediabedrijven het geval is.