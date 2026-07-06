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Pinokkio

Pinokkio krijgt nu de horrorbehandeling in Pinocchio: Unstrung

Entertainment06 jul , 17:02doorLaura Jenny
We zien inmiddels elk jaar wel een geliefde kinderheld veranderen in een horrorpop en hoewel we nog steeds niet helemaal zijn bijgekomen van wat er met Winnie de Poeh is gebeurd, dient de volgende sprookjesheld zich alweer aan. Pinokkio krijgt de horrorbehandeling in Pinocchio: Unstrung. Het is een Britse horrorfilm waarin de houten jongen he-le-maal losgaat op alles en iedereen.

Pinocchio: Unstrung

De slasherfilm komt niet van een vreemde, want Rhys Frake-Waterfield heeft ook Winnie-the-Pooh: Blood and Honey gemaakt. Weet dus wat je kunt verwachten: een heleboel kinderdromen die vervliegen. In de prent zien we onder andere Richard Brake van Barbarian en Game of Throne als Gepetto, met Robert Englund als Cricket en Cameron Bell als James.
Je zou misschien denken dat Pinokkio digitaal in deze film is gezet, maar dat is niet zo: hij is een animatronic en er bestaat dus echt een fysieke variant van deze engerd. Maar ja, hij wil alleen maar een echte jongen worden, die arme schat...
Pinocchio: Unstrung verschijnt op 9 juli.

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