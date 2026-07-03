Project Hail Mary (Amazon Prime Video)

De bioscoophit van eerder dit jaar is vanaf vandaag op Amazon Prime Video te zien. In deze film volgen we hoe Ryan Gosling de ruimte in wordt gestuurd om een manier te vinden de aarde, die langzaam maar zeker onleefbaar wordt voor de mensheid, te redden. Daar stuit hij al snel op een ruimteschip die niet van aarde lijkt te komen, en wat hij vervolgens meemaakt verklappen we expres niet. Weet in ieder geval dat Project Hail Mary ondanks zijn sciencefiction-uitgangspunt een kloppend hart heeft!

Lee Cronin's The Mummy (HBO Max)

Films over monsterlijke mummies die tot leven komen zijn er genoeg, al gaat het de laatste decennia vooral om actiespektakels zoals de films met Brandon Frasier in de hoofdrol of die met Tom Cruise uit 2017. Lee Cronin’s The Mummy, dat eerder dit jaar nog in de bioscoop draaide, pakt het anders aan: dit is een onvervalste horrorfilm zoals je mag verwachten van de regisseur van Evil Dead Rise.

In de nieuwe The Mummy-film verdwijnt de dochter van een journalist in de woestijn. Acht jaar later keert ze terug, maar het is alles behalve een fijne hereniging: er is namelijk iets goed mis met haar. Ze is namelijk bezeten door een Egyptische demon. Lee Cronin’s The Mummy staat vanaf vandaag op HBO Max en is zeker niet voor angsthazen!

X-Men ’97 seizoen 2 (Disney+)

Mensen die in de jaren negentig zijn opgegroeid zullen mogelijk warme herinneringen hebben aan X-Men: The Animated Series. Het toepasselijk betitelde X-Men ’97 volgt die serie direct op. Na de dood van leider Charles Xavier moeten de X-Men zonder hem de draad op zien te pakken, wat een behoorlijke uitdaging is in een maatschappij waarin mutanten alles behalve geaccepteerd worden. In dit tweede seizoen, waarvan de eerste drie afleveringen nu op Disney+ zijn te zien en vervolgens wekelijks worden aangevuld met een nieuwe aflevering, moeten de X-Men zien terug te keren naar de jaren negentig nadat ze in verschillende tijdperken zijn beland.

Enola Holmes 3 (Netflix)

De Enola Holmes-filmreeks op Netflix biedt vermaak voor het hele gezin, niet in de laatste plaats door het unieke uitgangspunt. De films draaien namelijk niet om de beroemde speurneus Sherlock Holmes (hier gespeeld door Henry Cavill, bekend van zijn rollen in Superman en The Witcher), maar om zijn zusje Elona Holmes. Die rol wordt op even luchtige als fijne wijze vertolkt door Millie Bobby Brown, die we natuurlijk nog kennen als Eleven uit Stranger Things. In deze derde film is haar broer Sherlock opeens verdwenen en mogelijk ontvoerd. Enola gaat op onderzoek uit, net terwijl ze van plan is om in het trouwbootje te stappen.

Elle seizoen 1 (Amazon Prime Video)

Waar we in de klassieke Legally Blonde-films nog zagen hoe Elle Woods (gespeeld door Reese Witherspoon) als een vis op het droge studeert om een advocaat te worden, daar vormt de nieuwe Amazon Prime Video -serie Elle een prequel daarop. Hierin zien we een stuk jongere Elle die nog op de middelbare school zit. Wanneer ze met haar ouders naar Seattle verhuist krijgt ze te maken met een nieuwe school, maar haar introductie verloopt alles behalve vlekkeloos.

Widow’s Bay seizoen 1 (Apple TV)

Toegegeven: de laatste aflevering van het eerste seizoen van de nieuwe Apple TV-serie Widow’s Bay is in juni al verschenen. Maar aangezien we de serie nog niet eerder in deze rubriek hebben genoemd en het wel zijn zo fijn is dat alle afleveringen nu toch in één ruk te bekijken zijn, vonden we het alsnog tijd worden om je deze serie aan te raden.

Alles zo snel mogelijk bingen wil je namelijk, want deze unieke mix tussen wat voelt als een Stephen King-verhaal en een dosis gortdroge humor heeft hoge ogen gegooid bij critici en kijkers. We volgen de lokale burgemeester van het eilandje Widow’s Bay (gespeeld door Matthew Rhys, die ook al verpletterde in The Americans). Wanneer steeds meer ogenschijnlijk paranormale dingen gebeuren op het eiland wordt het voor hem steeds moeilijker om dit alles te negeren.

Friends (Netflix)

Toen de comedyserie Friends enkele jaren geleden van Netflix verdween, klaagden fans steen en been. Waar moesten ze nu hun comfort food-serie bekijken? Nou ja, op HBO Max dus. Maar niet getreurd: heb je geen abonnement op die streamingdienst, dan heeft Netflix deze week doodleuk weer alle tien seizoenen van de geprezen serie online gezet. Dat wordt weer lachen en huilen met de zes vrienden en de vele hachelijke situaties waarin ze terechtkomen.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.