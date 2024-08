10 redenen om geen video’s te maken tijdens een concert

Het is één van de grootste ‘een schaap over de dam’-situaties die je kunt meemaken: telefoons in concertzalen. Komt de artiest voor het eerst het podium op? Reken maar dat als een soort wave smartphone na smartphone in de lucht gaat om al dat moois op te nemen voor… Ja, waarvoor eigenlijk? We geven je 10 redenen om geen video’s te maken tijdens concerten.

1. Het geluid is extreem slecht

Zelfs als je een goede telefoon hebt, dan weet je gewoon dat het geluid niet goed is. Vooral de bass overlaadt de microfoon van je telefoon zodanig dat in je video alleen een soort prrt-prrt te horen is. Je doet je favoriete artiest echt geen eer aan door dit slechte geluid te verspreiden.

2. Het is een spoiler op social media

Verspreiden ja, want veel mensen zetten de video’s op social media. 30 seconden, misschien wel een minuut lang Selfish van Justin Timberlake op je timeline: dat is toch veel te lang? De mensen die naar het concert willen gaan, zullen waarschijnlijk niet gespoiled willen worden en de overige mensen: die hebben echt wel betere manieren om het concert alsnog te beleven.

Why go to a concert if everyone is watching it on a smartphone? 😀 pic.twitter.com/FsvLrTtiPk — Fundamental Investor ™ 🇮🇳 (@FI_InvestIndia) February 3, 2024

3. Er komt toch wel een professionele concertopname

Dit is niet bij elk concert het geval, maar van veel optredens worden uiteindelijk professionele beelden gemaakt. Dat zie je bijvoorbeeld afgelopen weekend bij Lowlands, dat grotendeels op de NPO wordt uitgezonden. Ook kun je bijvoorbeeld bepaalde concertregistraties op Netflix of andere streamingdiensten kijken, of gedeeltes op de social media van de artiest. Dat zijn veel betere beelden en ook veel interessanter.

4. Mensen achter je hebben er veel last van

Het maakt niet uit of mensen klein zijn of groot: als je eenmaal je handen in de lucht steekt en begint te filmen, dan hebben alle mensen achter je er last van. Soms is het bij concerten zo erg, dat je tussen de smartphones door de artiest niet eens meer kunt zien.

L'enregistrement d'un concert avant l'invention du smartphone 😁 pic.twitter.com/hBbsp4yZv7 — W1RS Radio (@w1rs_media) December 21, 2023

5. De artiest kijkt alleen maar tegen telefoons aan

Het moet voor artiesten ook niet al te leuk zijn. Natuurlijk heeft een artiest er wel baat bij als je beelden van het concert deelt op social media, maar tegelijkertijd is het toch niet zo tof om geen mensen te zien, maar alleen maar telefoons, als je het podium op komt lopen.

6. Het beeld is helemaal niet goed

We noemden net al de audio-ervaring die niet al te best is, maar dat geldt ook voor het beeld. Natuurlijk, de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra heeft extra goede zoom in schemerlicht en maakt zelfs reclame voor fotografie en video’s bij concerten, maar het kan natuurlijk een stuk beter. Op veel telefoons en in veel situaties is het soms zelfs moeilijk om de artiest ook maar te herkennen.

Concert interactif: la violoniste Lindsey Stirling met à contribution les smartphones de son public pour créer un show unique. Qui a dit que les smartphones ne 🎻📱 #smartphone #show pic.twitter.com/O4jK71zH7x — Frédéric Rample (@fred_rample) December 5, 2023

7. Je mist het hele concert

Je gaat als je met je telefoon bezig bent toch wat meer naar de buitenwereld dan dat je bezig bent met dat moment en de situatie aldaar. Misschien zie je nog net even dat appje van die collega als je je telefoon pakt, of ben je obsessief bezig met het beste beeld schieten voor andere mensen op social media. Zonde: je mist zo zelf het hele concert. Zeker als je ook nog eens door je telefoon naar de artiest kijkt: dan had je bijna net zo goed op social media van iemand anders de concertopname kunnen bekijken. Had je veel geld gescheeld.

8. Je krijgt er lamme armen van

Veel geld, en lamme armen. Er zijn mensen die nummer na nummer met twee armen in de lucht staan met een smartphone ertussen. Ze kijken vaak niet eens of het beeld wel goed is, ze staan gewoon met die telefoon te staan. Ga maar eens een kwartier lang met je armen in de lucht staan: daar worden ze wel wat lam van.

Got a new phone just so I can take nice Videos and pics of Wonho at his tour, but I forgot my concert videos look and sound like this…😭😂 pic.twitter.com/NrVKGow9HS — STORY 🐳 ᙏ̤̫ (🪖👰‍♀️) (@whale4minhyuk) August 17, 2022

9. Het licht verpest de sfeer

Vroeger kwamen mensen met aanstekers als er een ballad kwam, nu met hun smartphones en dat is erg leuk, want iedereen heeft er wel een. Het jammere is alleen dat op andere momenten waarop dat dus niet wordt gevraagd, er ook allemaal telefoons in de lucht zijn die vaak met vrij felle schermen voor een heleboel licht zorgen. Dat haalt toch een beetje de sfeer eraf die een artiest misschien wil bereiken.

10. Ga je het ooit nog kijken?

Hoe vaak heb jij al een uitnodiging voor een dia-avond ontvangen van iemand die al zijn concertregistraties met je wil gaan kijken? Precies. Weinig mensen kijken zo’n concert überhaupt helemaal nog terug op hun telefoon, ook niet alleen.

Natuurlijk zijn er ook leuke kanten aan concerten opnemen, maar moet dat hele nummers lang zijn? Gewoon een snel kiekje voor de socials, of 10 seconden van een nummer: dat toont ook aan dat je erbij bent en helpt je eraan herinneren als je later nog eens door je galerij heen gaat. Kun je verder lekker van het concert zelf genieten met vooral beide handjes in de lucht als de artiest lekker bezig is: en dan zonder telefoon ertussen.