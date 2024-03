​10 tips om concertkaartjes te kopen via Ticketmaster

Ticketmaster heeft het de laatste tijd geen enorm prettige ervaring gemaakt om concertkaartjes te kopen. Je komt in een wachtrij te staan, maar je hebt geen idee wat daarbij nou precies de regels zijn. En dan is er ook nog die vreselijke code die je soms wel drie keer moet invullen om maar te bewijzen dat je geen robot bent voordat je de wachtrij inkomt. STRESS! Zo vergroot je mogelijk je kansen om tickets voor een concert te kopen.

1. Log alvast in Hoewel Ticketmaster je kaartjes -als je eenmaal door de wachtrij heen bent- na selectie wel 10-15 minuten vasthoudt, weet je maar nooit wat voor vreselijke inlogfout je krijgt of ander technisch probleem. Ga goed voorbereid te werk en zorg dat je alvast bent ingelogd op je account. Op die manier klik je makkelijk door het bestelproces heen en hoef je niet te stressen omdat je je wachtwoord ineens niet meer weet of omdat het inlogsysteem een vreemde hiccup heeft.



Ben ik eindelijk door de wachtrij van Justin Timberlake heen krijg ik dit @Ticketmaster_NL pic.twitter.com/WTeKhVOtrU — (@GreedyForShawn_) February 29, 2024

2. Gebruik meerdere internetverbindingen Hoewel het tegenwoordig wat vaker fluctueert gaan de meeste tickets nog altijd in de verkoop op vrijdag om 10:00 uur. Typisch zo’n moment dat je op werk zit. Nu zal je werkgever het vast niet erg vinden als je even vijf minuten iets anders doet (koffietijd!), maar probeer zelf ook goed gebruik te maken van je mogelijkheden. Als dat van je werkgever mag, log dan zowel op je (werk)laptop in op Ticketmaster en ga in de wachtrij staan, als op je smartphone. Zorg daarbij dat je smartphone niet op de wifi zit van je werk, want dan maak je gebruik van je data en dat is een andere internetverbinding. Misschien is die net even sneller, je weet het niet: het is het proberen waard. Er zijn zelfs mensen die beweren dat het werkt om de internetkabel direct in je laptop te doen omdat je dan nog directer verbinding hebt. 3. Zorg dat je apps up-to-date zijn De Ticketmaster-app of de browser die je gebruikt, die moeten up-to-date zijn om zo optimaal mogelijk te werken en je te helpen tickets te kopen. Dat kun je bijvoorbeeld in de instellingen van de app checken, of in de appwinkels waar je apps kunt updaten. Dat up-to-date zijn van apps is overigens sowieso geen overbodige luxe: dat is de meest veilige manier om je telefoon te gebruiken.



Usher tickets… @Ticketmaster_NL echt super leip dit meer dan een uur in de wachtrij gestaan om vervolgens dr uit gegooid te worden pic.twitter.com/3EewJIg0am — Eva (@Eva77119139) February 22, 2024

4. Blijf van F5 af Eén van de belangrijkste tips is om niet te refreshen. Als je op F5 drukt op je computer, of je scherm naar beneden trekt op je smartphone, dan is de kans groot dat je weer meer achteraan in de rij wordt gezet. Dat wil je niet. Blijf dus echt ver van die F5-knop weg, want een refresh is het laatste dat je wil. 5. Schakel je adblocker uit Adblockers zijn heel fijn voor een wat schonere internet-ervaring, al zorgen ze er ook voor dat sites minder verdienen en daardoor minder levensvatbaar zijn. Of je ze gebruikt is jouw keuze, maar het is wel aan te raden ze uit te schakelen als je tickets wil kopen. Soms worden bepaalde website-elementen namelijk niet geladen door zo’n adblocker.



4 verschillende ip adressen...11 browsers..en wacht geduldig tot ik in de definitief wachtrij kom..STRESS!! pic.twitter.com/1RS10cjrnV — ikke dus (@epuntn) December 7, 2015

6. Regel een voorverkoop Soms vind je het bij de artiest op Instagram, soms op een speciale pagina van Mojo, soms via een creditcardleverancier: de verkoop die op vrijdag begint is meestal niet de eerste. Het heeft voordelen en nadelen, ook als je deze voorverkoop hebt gemist. Als het goed is worden nooit alle kaarten in die voorverkoop gedaan, dus er is altijd op vrijdag nog kans. Plus: als de kaartverkoop heel hard gaat, komen er vaak data bij. Usher heeft er uiteindelijk van 1 zelfs 4 data gemaakt in Nederland en ook Justin Timberlake kreeg er gisteren een datum bij nadat de voorverkoop zo snel uitverkocht. 7. Schakel vrienden, collega’s en familie in Alleen is maar alleen en hoe meer mensen er voor jou in de rij staan, hoe groter de kans dat die een mooi plekje in de rij weten te scoren. Hoe die rij bij Ticketmaster precies werkt is een doos van Pandora, maar iedereen zou om 10 uur een willekeurig plekje in de rij moeten krijgen, ongeacht of ze om 1 seconde voor 10 in de wachtrij gingen of een half uur geleden. Het is als je het zo bekijkt dus een soort loterij, dus met meer loten maak je meer kans. Wel netjes en snel betalen he, als het een ander eenmaal is gelukt.



Concert tickets are becoming a luxury item. The days of being able to easily get tickets directly from Ticketmaster without stress and extreme diligence are gone. You all but have to get them on the resale market these days and that’s if you can afford them. — kevikev (@KevCoke6) February 9, 2024

8. Zorg dat er genoeg geld op je rekening staat Het is een beetje suf, maar het zal je maar gebeuren: niet genoeg geld op je rekening. Je kunt dan misschien snel wat geld oversluizen vanuit je spaarrekening, maar ook dat is weer extra stress waarmee je jezelf op zo’n moment niet wil opzadelen. Zorg dus dat je van tevoren even check of je genoeg geld op je rekening hebt staan, of als je een creditcard gebruikt, dat je nog voldoende ruimte hebt om te spenderen. 9. Bespreek wat de wensen zijn Niet altijd, maar vaak kun je al zien wat een concertkaartje kost en bespreken met de mensen met wie je gaat wat precies de wensen zijn. Willen we staanplaatsen of niet, welke zitplaatsen? Bestudeer ook even goed de venue: waar is vak 208 precies, wat betekent de Ring of Rang 1 of 2? Door dat alvast goed te bespreken, hoef je daar niet in alle haast over te discussiëren en wordt er niet geld uitgegeven aan tickets dat iemand helemaal niet wilde uitgeven. Beter voor je vriendschappen dus, zeker als ook niet iedereen op dat moment beschikbaar is om tickets te kopen of erover te overleggen. 10. Check voor tweedehands kaartjes Heb je geen kaarten kunnen kopen? Dat is altijd erg teleurstellend. Het is echter niet het einde van de wereld, want vaak zijn er nog andere manieren om aan tickets te komen. Ticketmaster heeft zijn eigen doorverkoopplatform en Ticketswap is een optie, al is de kans dat je daar opgelicht wordt wel aanwezig (neem het van een ervaringsdeskundige aan). Je kunt ook kijken of er ergens online of via een radiozender tickets worden weggegeven en op die manier toch nog dichtbij die artiest kunnen komen. Helaas blijft het uiteindelijk in veel gevallen een hels karwei om tickets te kopen. Hopelijk lukt het je, succes!