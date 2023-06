Ticketmaster moet duidelijker zijn over prijzen concertkaartjes

Wil je straks kaarten kopen voor Don Toliver in 013 Tilburg? Dan is het een verrassing wat je voor een kaartje betaalt, als je tenminste alleen afgaat op wat er op de Ticketmaster-website staat. Het is bij deze gigantische speler op het gebied van concertkaartjes vaak wel te achterhalen wat een kaartje kost, nog voor de voorverkoop start, maar niet altijd. Gelukkig staat het voor Don Toliver ook op de website van 013, maar soms is het een groot vraagteken wat je voor een concert moet betalen en dat maakt het toch wat onhandig kaartjes kopen.

Concertkaartjes kopen Concertkaartjes kopen is een stressvolle exercitie: daar hebben we het vaker over gehad. Je staat in een wachtrij, je moet 4 keer bewijzen dat je geen robot bent, je moet hopen dat je je Ticketmaster-inlog nog kent en je moet je door een oerwoud aan VIP-tickets, Golden Circle-tickets, Rolstoelpakketten en meer heen vechten, op zoek naar een normaal kaartje. En dan hopen we nog voor je dat je staanplaatsen wil, want bij een zitplaats moet je ook nog een hele studie maken van wat een kaartje op welke plaats precies kost (en dan moet je ook maar net de venue kennen). Heel appetijtelijk is het allemaal niet, zeker als je ook nog op dat moment zelf moet gaan bedenken of je het geld er wel voor over hebt. En vooral: of je vrienden dat ook hebben, als je samen tickets koopt. Ticketmaster moet van president Joe Biden van de Verenigde Staten vooraf duidelijker zijn over de prijzen van concertkaartjes. Dat geldt ook voor het bedrijf waar het inmiddels mee samen is gegaan, Live Nation. De reden dat Biden dit wil is onder andere rondom het gedoe dat is ontstaan met de tickets van Taylor Swift. De kaartverkoop zou ineens zijn stilgelegd door een hack, maar veel mensen denken dat Live Nation hier gewoon de kaartprijzen wilde opdrijven. De waarheid ligt ongetwijfeld ergens in het midden, maar het zou beter zijn als er meer duidelijkheid is over wat een kaartje kost, zodat het niet ineens omhoog kan schieten. Hierbij gaat het niet alleen om de gewone ticketprijzen, maar ook over de extra fees die daarbij komen kijken. Soms zijn de servicekosten bijvoorbeeld extreem hoog, of kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Daar moet Ticketmaster ook duidelijker over zijn. Reuters laat weten dat de ticketbons dat ook heeft toegezegd te gaan doen.

Duidelijkheid ticketprijzen Of het wereldwijd geldt, dat weten we niet, maar Ticketmaster kan het ook in ons land wel gebruiken. Het is altijd een hele speurtocht om te ontdekken wat concertkaartjes kopen, als het al ergens staat. Al hebben de venues wat ons betreft hier ook een verantwoordelijkeheid. Hartstikke leuk dat Ziggodome aangeeft dat de kaartjes voor Diana Ross vanaf 67,20 euro zijn, maar dat zegt natuurlijk helemaal niets. Toevallig staat van dit concert dan weer wel op de Ticketmaster-pagina wat de kosten zijn per ticket, maar van Don Toliver is het dus weer andersom: op Ticketmaster is het stil, terwijl 013 toont wat een ticket wel kost. Er is allemaal niet heel veel duidelijkheid over en dat hebben consumenten wel nodig, zeker gezien de stress die het vaak al kost om een ticket te bemachtigen, maar ook omdat de ticketprijzen van concerten flink omhoog zijn gegaan. Beyonce bijvoorbeeld: haar On the Run II-tour bood een Rang 3 zitplaats voor 71,50 euro: dat is nu 111,68 euro. Rang 5 is van 49,50 euro naar 62,60 euro gegaan. Concerten bezoeken is een heel dure hobby, maar daarin zou het fijn zijn om niet op het ‘moment supreme’ druk te moeten appen en bellen over welke tickets het nou moeten worden, omdat dan pas bekend wordt wat ze kosten.

Ticketmaster Je maakt hierover als consument waarschijnlijk ook veel te ondoordacht een beslissing: je hebt heel lang in een wachtrij gestaan en je wil dan ook door ook. Ach ja, dan is het maar veel meer dan je in hoofd had, het is wel xx (naam artiest) en je hebt er nu al zolang voor in de rij gestaan, even de ogen dicht en gewoon doen. Kortom, we hopen dat die belofte die Ticketmaster en Livenation nu doen in de Verenigde Staten ook van toepassing zal zijn in Europa. Dat maakt het beter om een goed doordachte beslissing te nemen en je van te voren vast te laten bedenken wat je zelf billijk vindt voor een avondje met die ene artiest.