Waarom is het onnodig moeilijk om concertkaartjes te kopen?

Wat zijn we blij dat concerten weer kunnen, maar wat is het toch een vervelend proces om daadwerkelijk op je concert te kunnen verschijnen. We hebben het niet over problemen door de NS of artiesten die last minute toch moeten afzeggen door gezondheidsproblemen. We hebben het over de informatie en de kaartverkoop. Die zijn in veel gevallen nogal stressvol. We noemen drie redenen waarom het zo ingewikkeld is om ontspannen te zijn wanneer het om concerten gaat.

Of het kwam door The Weeknd die wat voorrang kreeg of dat het toch bewust was: Chris Brown kondigde al vrij vroeg in december aan dat hij ging toeren en daar stond ook een Nederlandse datum bij. De fans waren hyped, maar het duurde uiteindelijk weken voordat de kaartverkoop daadwerkelijk van start ging. Elke keer kijken: hebben we iets gemist? Was het een foutje van meneer Brown? En dit gebeurt vaker. Nu is de hype rondom een concert enerzijds heel fijn, maar dat afwachten is vervelend op het moment dat je die datum wel vast vrijhoudt maar nog niet zeker bent of je dan echt bezet bent of niet.

De stille poptempel

De meeste poptempels en concertzalen denken er wel over na: Tivoli en Paradiso hebben beiden manieren om te ontdekken welke concerten er 'Net Bevestigd' zijn. Echter zijn er ook die die dat niet hebben. Melkweg had het, maar heeft het met de komst van de vernieuwde website afscheid genomen van deze mogelijkheid. We hebben gevraagd of die nog kwam, maar helaas is die vraag nog onbeantwoord gebleven. 013 is ook een beruchte poptempel zonder 'Net Bevestigd': daar moet je dus elke keer de hele lijst door om te weten te komen of er nieuwe concerten zijn aangekondigd. Op de vraag of daar iets op te bedenken valt was het antwoord: abonneer je op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief die steevast wordt verstuurd op het moment dat de kaartverkoop allang is gestart. Het is zonde, want hierdoor lopen veel muziekfans hun favoriete artiest misschien mis. Plus: de boeker of planner wil toch ook dat zijn werk zichtbaar is?

De machtige ticketverkoper

We schreven er al eerder over: de gemoederen rondom de kaartverkoop zelf kunnen hoog oplopen. Mensen nemen zelfs speciaal een bepaald merk creditcard omdat die vaak presales heeft met nog vroegere toegang tot de kaartverkoop. Die mensen kennen het: vol adrenaline om tien uur op vrijdag klaarzitten om vervolgens het bloedstollende wachtrijproces van het almachtige Ticketmaster in te gaan. Ticketmaster heeft ook nog eens Live Nation overgenomen, want het een nog machtiger bedrijf maakt. Iets waar onder andere de fans van Taylor Swift al niet over te spreken waren. Tijdens de wachtrij van The Weeknd moest je zelfs af en toe even bewijzen dat je een mens was: waardoor je even de wachtrij niet meer zag. Niet goed voor je hart.