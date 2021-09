ABBA gaat hologramconcerten geven: hoe werkt dat precies?

Het was groot nieuws eerder deze week: ABBA komt terug. En hoe! De Zweedse band zat vol inspiratie na 40 jaar stilte en komt met een heel nieuw album, Voyage (komt uit op 5 november). En de eerste 2 singles zijn al uitgebracht. Dat de muziek van ABBA tijdloos en onbegrensd is, blijkt maar weer. Want fans van over de hele wereld en van alle leeftijden reageren laaiend enthousiast op de nieuwe muziek. Het heeft, na al die tijd, nog steeds die typische ABBA-sound: catchy, een tikje dramatisch en dansbaar. Luister 3 keer naar elk nummer en je zingt het moeiteloos mee. Naast het grote nieuws over de muziek, kondigde de band ook een concertreeks in Londen aan. Al gaan ze daar niet zelf op het podium staan, maar hun hologrammen.

In de videoclip van het nieuwe nummer I Still Have Faith In You zijn de hologrammen van Benny, Bjorn, Frida en Agneta al te zien.