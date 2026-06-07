We hadden deze week al de viral gaande elftal uit de jaren '80-look met je gedeeld, maar er ging deze week meer viral. Er was een varken on the loose die Breakfast heet, maar daar hebben we geen beeld van. Van andere opmerkelijke viral-dingen hebben we dat wel.

Presentator Bart Schols van dat vreselijke interview met Soundos stapt op (door dat interview)

In februari bracht Soundos El Ahmadi een bezoek aan een Belgische talkshow genaamd De Afspraak, waarin ze nogal hard behandeld werd door presentator Bart Schols op het gebied van de veiligheid van vrouwen. Nu vertrekt hij na 25 jaar bij de VRT en stopt hij ook als presentator van De Afspraak. Hij heeft wel publiekelijk zijn excuses aangeboden, maar nu vertrekt hij. Of het helemaal met het gesprek met Soundos te maken heeft is onbekend, maar de timing is opvallend.

Juf legt kinderen uit dat ze gisteren haar vijfde miskraam had

Juf Francies is een bekende op het internet: ze heet zelfs @internetjuf. Ze gaat nu viral omdat ze aan de klas uitlegde dat ze gisteren voor de vijfde keer een miskraam had. Ze is enorm openhartig en legt aan de kinderen uit wat het is, maar vooral ook hoe het psychisch voelt om zoiets mee te maken.

Meiden in de ban van Oatzempic

Ozempic is een medicijn dat je inspuit om zo af te vallen (al is het origineel voor diabetes gemaakt) en dat kan duur zijn. TikTok heeft de oplossing gevonden in Oatzempic: een drankje gemaakt van water, havermout en limoen. Je zou hier namelijk ook van afvallen en het is lekker makkelijk om te maken. Of het nou echt zoden aan de dijk zet in afvallen, dat hangt een beetje van de persoon en de hoeveelheid af, maar in principe blijf je van havermout wel langer vol en ga je dus minder snel snacken. Ozempic is het niet, maar wel een goede gateway naar een gezonder leven.

Iedereen wordt blij van Roel

Niet iedereen wordt blij van Dixies, sterker nog: de meeste mensen juist toaal niet, maar veel mensen worden wel blij van hoe blij Roel wel van Dixies wordt. Hij werd door AT5 een dagje gevolgd en daaruit is een zeer aanstekelijke, viral video gekomen die zowel supergoor is, als je aan het glimlachen zal maken. Niet kijken als je aan het eten bent.

Deze zomer: dotcakes

Het is luchtige cake in een bakje met daar bovenop een dikke laag botercrème en discodip. Bakkerij The Dotcakes ging er viral mee en om de een o andere reden is het nu weer helemaal terug. Eigenlijk is het overigens niet helemaal discodip dat je op de taart doet, het zijn nonpareils voor een knapperige bite. We gaan deze cakejes waarschijnlijk steeds meer zien deze zomer.