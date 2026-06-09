



De baas van Instagram, Adam Mosseri, heeft ondanks dat dit het leven voor veel fanatieke Instagrammers aanzienlijk beter maakt, excuses gemaakt voor de nieuwe mogelijkheid. Hij weet dat sommige Instagram-gebruikers veel moeite hebben gedaan om hun profiel zo mooi mogelijk te krijgen. Hij doelde daarmee vooral op het moment dat de app van de vierkantjes naar de rechthoekjes over ging en het grid van mensen helemaal naar de gallemiezen ging.

Het plan van Meta is om het mogelijk te maken dat je de posts in je grid een andere positie geeft. Je kunt dat voor elkaar krijgen in de Android-app en de iPhone-app. Het is al getest en het komt nu dus naar de stabiele versie van Instagram. Je kunt de chronologische volgorde mvan je grid nu volledig husselen. Je doet dat door een foto op je grid lang ingedrukt te houden en hem dan ergens heen te slepen. Dat maakt het vastpinnen van posts wel wat minder effectief.