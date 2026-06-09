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instagram 1

Je kunt eindelijk je Instagram-grid makkelijk opnieuw indelen

Social Media09 jun , 12:17doorLaura Jenny
Instagram maakt het soms erg vervelend voor je volgers wanneer jij iets wil veranderen. Dan spam je hun hele tijdlijn vol met stories omdat je een highlight wil maken. Of de feed komt vol te staan met allemaal halve foto’s om zo een perfect grid te creëren. Sommige dingen veranderen nog niet, maar het grid wordt wel makkelijker om te maken.

Instagram-grid aanpassen

Het plan van Meta is om het mogelijk te maken dat je de posts in je grid een andere positie geeft. Je kunt dat voor elkaar krijgen in de Android-app en de iPhone-app. Het is al getest en het komt nu dus naar de stabiele versie van Instagram. Je kunt de chronologische volgorde mvan je grid nu volledig husselen. Je doet dat door een foto op je grid lang ingedrukt te houden en hem dan ergens heen te slepen. Dat maakt het vastpinnen van posts wel wat minder effectief.

De baas van Instagram, Adam Mosseri, heeft ondanks dat dit het leven voor veel fanatieke Instagrammers aanzienlijk beter maakt, excuses gemaakt voor de nieuwe mogelijkheid. Hij weet dat sommige Instagram-gebruikers veel moeite hebben gedaan om hun profiel zo mooi mogelijk te krijgen. Hij doelde daarmee vooral op het moment dat de app van de vierkantjes naar de rechthoekjes over ging en het grid van mensen helemaal naar de gallemiezen ging.
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Meta AI-hack

Het plan van Meta is om het mogelijk te maken dat je de posts in je grid een andere positie geeft. Je kunt dat voor elkaar krijgen in de Android-app en de iPhone-app. Het is al getest en het komt nu dus naar de stabiele versie van Instagram. Je kunt de chronologische volgorde van je grid nu volledig husselen. Je doet dat door een foto op je grid lang ingedrukt te houden en hem dan ergens heen te slepen. Dat maakt het vastpinnen van posts wel wat minder effectief.

De baas van Instagram, Adam Mosseri, heeft ondanks dat dit het leven voor veel fanatieke Instagrammers aanzienlijk beter maakt, excuses gemaakt voor de nieuwe mogelijkheid. Hij weet dat sommige Instagram-gebruikers veel moeite hebben gedaan om hun profiel zo mooi mogelijk te krijgen. Hij doelde daarmee vooral op het moment dat de app van de vierkantjes naar de rechthoekjes over ging en het grid van mensen helemaal naar de gallemiezen ging.
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