Google breidt Immersive Ads uit en kondigt samenwerking aan met Roblox

Google heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de evolutie van digitale advertenties. Het bedrijf kondigt niet alleen de uitbreiding aan van zijn Immersive Ads via AdMob en Ad Manager, maar ook een strategische samenwerking met Roblox. Het doel: interactieve en geïntegreerde advertenties op een manier brengen die de gebruikerservaring versterkt in plaats van onderbreekt.

Immersive Ads: van testfase naar brede uitrol

In het afgelopen jaar heeft Google Immersive Ads in beperkte kring getest met een select aantal uitgevers. Deze fase werd gebruikt om het innovatieve advertentieformat te verfijnen, de implementatie te optimaliseren en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Nu worden de deuren geopend voor meer partners. Uitgevers die gebruikmaken van AdMob en Ad Manager kunnen nu ook aan de slag met deze nieuwe generatie advertenties.

Een opvallende toevoeging tijdens de testfase was de introductie van videoformats. Daarmee kunnen adverteerders hun boodschap nog dynamischer overbrengen, met behoud van een vloeiende gebruikerservaring. Immersive Ads zijn beschikbaar in zowel 2D- en 3D-video’s als statische formaten. Merken kunnen zo bestaande creatieve content naadloos integreren in de context van een app of game.

Samenwerking met Roblox: advertenties die passen in de gamewereld

De aankondiging van vandaag bevat nog een ander belangrijk onderdeel: een nieuwe samenwerking tussen Google Ad Manager en Roblox. Met meer dan 70 miljoen dagelijkse actieve gebruikers is Roblox een enorm platform waar jongeren en jongvolwassenen zich onderdompelen in interactieve werelden.

De samenwerking is gericht op het verder opschalen van immersive advertising binnen Roblox, met een nadruk op video-advertenties die op een natuurlijke manier opgaan in de game-ervaring. Dat betekent: geen storende banners of pop-ups, maar contextuele advertenties die aansluiten bij het gedrag en de interesses van de gebruiker.