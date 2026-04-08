Dit zijn 12 geweldige foto's die de Artemis II-crew heeft gemaakt

Technologie08 apr , 18:17doorLaura Jenny
Artemis II is onderweg naar huis, met hun vliegende pot Nutella en meer. We hebben al diverse malen bij deze vier helden stilgestaan: je moet het immers maar durven, in zo'n blik stappen en 406.000 kilometer van je huis, je familie en je vrienden vliegen. Voor de wetenschap, en vooruit: voor het gezicht van NASA en vooral de Verenigde Staten in de ruimterace. Dan kun je het maar beter de moeite waard maken, toch? Dat heeft de crew zeker gedaan, als we naar de foto's kijken alleen al. Dit zijn 12 prachtige platen, gemaakt door de crew van de Orion.

Eclips

We hebben foto's gezien waarop de kraters van de maan nog veel beter te zien zijn en dat is juist voor de kraters aan de achterkant van de maan interessant, want sommige exemplaren zagen we nog nooit. De crew heeft zelfs twee kraters een naam gegeven, namelijk Carroll en Integrity. Carroll is de naam van de overleden vrouw van commander Reid Wiseman, die de missie leidt. Een mooi eerbetoon, dat ook meerdere malen werd vastgelegd.
Maar we zagen ook onze aarde op meerdere platen. De foto's onderaan laten de aarde zien van toen de crew ongeveer op de helft naar de maan was. We zien de volledige bol in beeld met rechtsonder zelfs Venus. Het is prachtig om te zien: de oceaan, het land, de polen: indrukwekkend. Zeker met die mooie gloed aan de zijkant, of dat gigantische verschil tussen dag en nacht.
maanoppervlak
'ondergaande' aarde
aarde achter maan
eclips
eclips van dichterbij
Carroll
'opkomende' aarde
de Orion richting de maan
de volledige aarde
dag en nacht op aarde
de nacht op aarde
aarde vanuit orion
Eerlijk is eerlijk: één van deze foto's is waarschijnlijk niet door de crew gemaakt maar door een van de camera´s aan de buitenkant van de Orion. Er is namelijk een flink stuk van de Orion te zien op de foto, met daarnaast dat doel waar het allemaal om ging: de maan.
We hopen natuurlijk dat de astronauten op de terugweg nog mooie beelden schieten: in de nacht van 10 op 11 april zijn ze weer terug op aarde. Gelukkig is dat ook zo: zo hebben ze ook een mooi beeld geschoten van de melkweg:
Hier zijn ook nog meer foto's van de aarde die een soort verstoppertje doet achter de maan:
En we denken dat we nog wel een paar dagen van dit soort gave video's zullen krijgen:

Wij klagen niet: we hebben jaren moeten wachten voor Artemis II eindelijk vertrok en voordat er weer zoiets spannends staat te gebeuren in de ruimte zijn we zo weer jaren verder. Nu nog hopen dat de astronauten veilig in de oceaan neerkomen straks. Al hebben ze tot die tijd nog wel een paar dagen te gaan, ze dromen in ieder geval vast van een volgende trip:

