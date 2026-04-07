De Artemis II-crew heeft het voor elkaar. De vier astronauten zijn verder gegaan dan de mensheid ooit is geweest. 253.756 mijl, oftewel 406.773 kilometer waren ze verwijderd van de aarde. Het nieuwe record werd gezet om 1 uur ‘s nachts en hoewel ze de maan misschien niet onder hun voeten hebben gevoeld, is het toch een hele prestatie.

Artemis II

Tegelijkertijd is dat overigens wel precies wat de astronauten hebben gedaan. Ze hebben juist heel veel beeld verzameld zodat dat op aarde kan worden geanalyseerd: dit hebben we immers nog nooit op deze manier kunnen vastleggen.Om te vergelijken met hoe ver de vorige recordvlucht ging: Apollo 13 was om 8 uur ‘s avonds al ingehaald. Er is dus nog vijf uur verder gevlogen. Wel ging de verbinding 40 minuten lang verloren, maar dat was van tevoren al bedacht: er was even geen signaal. Wel bijzonder: de astronauten hebben een zonsverduistering meegemaakt: voordeel van niet te dicht langs de maan scheren.

Bovendien kwamen de drie Amerikanen en de Canadees wel relatief dicht bij het maanoppervlak. Ze scheerden er op 6.545 kilometer langs. Maar we zijn eigenlijk niet zo jaloers op die records, meer op hoe zij de achterkant van de maan al met eigen ogen hebben gezien. Het moet een schitterend uitzicht zijn geweest, maar waarschijnlijk net als wanneer je in de bergen bent: het is niet op een foto vast te leggen.

Terugweg

We hebben nu wel de meest spannende dingen van de missie achter de rug, al is er nog wel een belangrijke mijlpaal om te bereiken: de astronauten moeten goed en wel in de Stille Oceaan plonzen. Het duurt nog wel even voordat dat zover is: het wordt verwacht in de nacht van 10 op 11 april. Dan is Artemis II officieel afgerond.

We hebben de missie op de voet gevolgd: van het prachtige eerbetoon gisteren door een krater naar de overleden vrouw van een van de astronauten te vernoemen tot het feit dat het toilet steeds stukging en er zelfs e-mailproblemen waren. Maar vooral hebben we genoten van de geweldige fotografie vanuit het ruimtevaartuig. En wie weet wat er op de terugweg nog wordt gekiekt?