ESA zet een AI-satelliet in om aarde in de gaten te houden

Het European Space Agency heeft succesvol een satelliet gelanceerd die met behulp van kunstmatige intelligentie de aarde monitort. Het gaat om de Φsat-2, een satelliet die dankzij sensoren en AI een nieuwe wijze moet introduceren om onze aarde te begrijpen.

Multispectrale satellietbeelden

Dat is de hoop. In ieder geval is het begin goed: de Φsat-2 is succesvol gelanceerd en krijgt nu de kans om zich te bewijzen. Het moet het mogelijk maken om multispectrale satellietbeelden (MSI) beter vast te leggen en te analyseren. Klinkt ingewikkeld, of misschien zelfs zweverig, maar dat is het allerminst. Het zijn beelden die een essentiële rol spelen in onder andere rampenbestrijding, maar ook precisielandbouw.

ESA doet het dan ook niet alleen. Dat AI-deel komt niet helemaal bij ESA vandaan. Daar is een Pools bedrijf verantwoordelijk voor dat KP Labs heet. Daarnaast is het betrokken bij een consortium van industrieleiders in de landbouw en de milieumonitoring die samen met onderzoeksinstellingen kijken hoe ver aardobservatie kan gaan. Het gaat daarbij vooral om het verbeteren van data binnenhalen en verwerken. Dat wordt direct op de satelliet gedaan dankzij AI.

Φsat-2

ESA schrijft: “Met behulp van AI-technieken zal Φsat-2 de gegevensoverdracht optimaliseren, de kosten verlagen en de tijd die nodig is om bruikbare informatie naar de aarde te sturen aanzienlijk verkorten.” Het is dus iets minder wild dan je misschien denkt met AI: het is niet zo dat Gemini (hoewel het een passende naam heeft) aan boord is en wel even gaat vertellen wat er allemaal op aarde staat te gebeuren. De AI is er vooral om alles rondom data te verbeteren. De haalbaarheid en de voordelen van aan boord gegevens verwerken bewijzen: daar draait het vooral om.

En dat is ook wel logisch. Minder ruwe gegevens naar aarde moeten terugsturen betekent dat er tijd wordt gewonnen. Gegevens kunnen sneller worden geanalyseerd en dat helpt de wereld heel duidelijk: door tijd te winnen als het om milieurampen gaat, weten we eerder dat er iets problematisch gaande is en kunnen we hier eerder op acteren. Daarbij blijken wolken de satellieten momenteel vaak parten te spelen. Ze verdoezelen vaak belangrijke kenmerken en dan is het moeilijker om te zien dat er iets misgaat of verandert op aarde. Er is een speciaal wolkendetectieproces aan de satelliet toegevoegd waardoor onbruikbare gegevens worden verwijderd zodat ze niet worden meegenomen in de analyse.

AI op een satelliet

KP Labs houdt zich daarbij bezig met een app die de Cloud Detection Application heet. “Deze app zal satellietbeelden voorbewerken door gebieden met bewolking te identificeren en te verwijderen, zodat alleen nauwkeurige, waardevolle gegevens verder worden verwerkt. Door wolkstoringen te elimineren, verbetert de Cloud Detection App de nauwkeurigheid en efficiëntie van de daaropvolgende AI-toepassingen aan boord, wat leidt tot meer betrouwbare en tijdige inzichten.”

De eerste dataset wordt snel verwacht en zal waarschijnlijk meteen al veelzeggend zijn. Hoewel ze ook weer niet perfect zullen zijn: de AI-modellen moeten nog worden verfijnd. Een beetje kinderschoenen dus nog, maar wel van iets dat ons mogelijk kaplaarzen kan gaan schelen.