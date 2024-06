De kern van de aarde remt af

De kern van de aarde draait. Dat klinkt logisch, maar het draait niet meer zoals het dat lange tijd deed. De bolvormige kern van nikkel die zo groot is als de maan, draait steeds langzamer.

Kern van de aarde

In een studie door wetenschappers van de universiteit van Southern California (USC) is te lezen dat de kern van de aarde sinds 2010 is vertraagd. Dat is op te maken uit meerdere aardbevingen die hebben plaatsgevonden op dezelfde plekken. Wetenschappers leken naar de seismische golven die de aardbevingen teweegbrengen en konden hierdoor computerberekeningen loslaten op de staat van de aardkern. We kunnen er immers niet even een mijnwerker naar laten afdalen. Het is bijna 5.000 kilometer onder onze voeten.

De kern van de aarde gaat langzamer dan de laag waarop wij leven. Voor het eerst in 40 jaar tijd. Dit heeft niet alleen te maken met de harde kern van aarde: er zit een vloeibare kern van ijzer die als het ware constant in beweging is, alsof iemand het roert. Die beweging zorgt voor het magnetische veld rondom aarde. Dit beïnvloedt die harde kern ook, die nu dus afremt. Maar wat betekent dat precies? Is het gevaarlijk?

And this is why I don’t like reading the news at times- Study confirms the rotation of Earth's inner core has slowed and the implications are “unknown” #cool https://t.co/jWwPG9E4LE — spenny (@SpennyTim) June 13, 2024

Andere tijden

In principe niet. Het kan vooral invloed hebben op de tijd. Er gaan hierdoor hoogstens wat fracties van een seconde van de dagduur af hier op aarde, stellen de onderzoekers. Maar het is wel een interessante bevinding als het gaat over de kern van de aarde, want daar gebeurt blijkbaar toch wat meer dan we dachten. Het is alleen een moeilijk gebied om onderzoek naar te doen, want het is onbereikbaar. De mens zal er nooit kunnen komen. Zelfs een sonde zou er niet geraken. De kern van de aarde is bedolven onder duizenden kilometers steen en metaal. En de radioactiviteit is ook niet te overleven, naast de hitte en de druk.

Kan die kern niet exploderen, met al zijn hitte? Nee, ook dat niet. Er is zoveel druk dat de aarde als het ware voor altijd bij elkaar wordt geduwd en juist heel wil blijven. Zelfs een gestoorde wereldleider zou nooit genoeg wapens en nucleaire energie bij elkaar kunnen verzamelen om de kern ook maar te beïnvloeden. Die natuur, die overleeft wel. En wij dit langzamer draaien van de kern dus ook wel, al snoept het wel wat microseconden van onze dagen af.