Marsrover Curiosity toont bizar wolkendek op Mars

“Ik spendeer heel veel tijd met naar beneden kijken, maar het heeft ook wel wat om af en toe omhoog te kijken!” Marsrover Curiosity schrijft op X dat hij ijswolken van koolstofdioxide waarnam, die niet altijd verschijnen, maar seizoensgebonden zijn. Ze geven heel wat weg van de atmosfeer en het klimaat op Mars, laat NASA weten.

Marsrover Curiosity

De Marsrover heeft duidelijk zijn hoofd in de wolken. Het is gelukkig ook opgenomen, dus we kunnen het ook bekijken en het ziet er redelijk duister uit. Deze droogijswolken laten groene en rode tinten zien, terwijl ze door de Martiaanse lucht rollen. NASA’s Curiosity legde ze vast met zijn Mastcam en stiekem is het geen video, maar een aaneenschakeling van foto’s gemaakt voor 16 minuten. Hij deed dat op de 4.426e sol van Curiosity’s missie. De wolken worden ook wel schemerwolken genoemd, schrijft NASA.

“Soms creëren deze wolken zelfs een regenboog van kleuren, waardoor iriserende of “paarlemoer” wolken ontstaan. Ze zijn te zwak om bij daglicht te zien en zijn alleen zichtbaar als de wolken bijzonder hoog zijn en de avond is gevallen. Marswolken zijn gemaakt van waterijs of, op grotere hoogte en bij lagere temperaturen, van kooldioxide-ijs. (De atmosfeer van Mars bestaat voor meer dan 95% uit kooldioxide.)”

Droogijswolken

Schemerwolken werden voor het eerst gezien op Mars door NASA’s Pathfinder missie in 1997; Curiosity zag ze in 2019 voor het eerst. Het is een herfstverschijnsel op de rode planeet. NASA’s experts gebruiken de beelden om meer te weten te komen over deeltjesgrootte in Mars-wolken, plus de snelheid waarmee de wolken groeien. Onderzoek is nodig, want het is nog steeds niet duidelijk waarom schemerwolken van kooldioxide-ijs alleen maar op het zuidelijk halfrond van Mars zijn waargenomen en niet over de hele planeet.

Curiosity, die in 2012 landde, bevindt zich op Mount Sharp in Gale Crater, net ten zuiden van de Mars-evenaar. Perseverance-rover heeft ze bijvoorbeeld nog nooit gezien: hij bevindt zich in de Jezero-krater op het noordelijk halfrond.