Perseverance viert werkjubileum: 1000 dagen aan de slag op Mars

De marsrover postte op zijn eigen X-account een feestelijk bericht over het bereiken van de bijzondere mijlpaal en liet daarbij ook meteen aantekenen dat zijn werk er nog lang niet op zit. Kortom, hij gaat nog niet met pensioen, zolang de robot blijft rijden en zijn systemen functioneren, zal Perseverance ons de komende maanden en wellicht jaren ook blijven voorzien van nieuwe informatie over mogelijk leven op Mars, de bodemsamenstelling en atmosfeer van de Rode planeet.

Deze week bereikte de ‘oude’ marsrover Perseverance een nieuwe mijlpaal: zijn 1000 e werkdag, of sol, op Mars. De rover rijdt sinds 18 februari 2021 rond op de rode planeet en heeft in de voormalige rivierdelta bij de Jezero krater, waar hij op die dag landde, al heel wat nieuwe data over zijn werkgebied op Mars verzameld. De door het team van NASA gekozen landingsplek bleek een schot in de roos. Die locatie werd niet zomaar gekozen, want uit onderzoek via beelden die gemaakt waren door sondes die eerder al om de planeet cirkelden, bleek dat zich in de Jezero krater ooit een meer bevond. Water dus, en het mogelijke bewijs dat er ooit leven op Mars was.

Bodemmonsters komen uiteindelijk terug naar de aarde

In zijn eerste 1000 sols heeft Perseverance onder andere 23 bodemmonsters voor onderzoek verzameld. Het duurt nog even voordat die hier op aarde onderzocht kunnen worden, want de terugreis van die monsters staat pas op de kalender voor 2033, op z’n vroegst. NASA werkt momenteel nog hard aan de missie die daarvoor opgestart moet worden, hopelijk ergens in 2027. De bedoeling is om een kleine Marslander naar de plek te sturen waar de marsrover haar ‘basis’ op de Rode planeet heeft. Die moet vervolgens alle bodemmonsters inladen en terug naar de Aarde vliegen.





“De Sample Retrieval Lander zou dichtbij of in de Jezero-krater landen en een kleine raket meenemen waarop de door Perseverance verzamelde monsters zouden worden geladen. Twee Ingenuity-achtige helikopters zouden een secundaire mogelijkheid bieden om monsters op het oppervlak van Mars op te halen. Zodra de lading vanaf de Rode Planeet is gelanceerd, zou een ander ruimtevaartuig deze in een baan om Mars brengen en vervolgens begin 2030 veilig naar de aarde transporteren”, aldus NASA.